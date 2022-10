„Okamžitě jsem věděl a cítil, že tetování je věc, kterou chci dělat. Tetování je pořád výtvarná tvorba. Tetovací jehla mi slouží úplně stejně jako tužka nebo štětec. Jsem schopen vytvářet obrazy do lidské kůže, a to mě fascinuje,“ říká Výboch ve filmovém dokumentu Tattoo Zone 30 let, který o něm a o lidech kolem jeho jeho tetovacího studia natočil režisér a kameraman Petr Hrubeš. Film měl veřejnou premiéru v krnovském klubu Kofola na oslavách třiceti let nejstaršího tetovacího salonu v Krnově.

Co dělal špičkový tatér Výboch, když nemohl tetovat lidi? Pod jehlu šla koza

Ve filmovém dokumentu vystupují také začínající talentovaní tatéři Sára Výbochová a Šimon Výboch, kteří se vydali ve stopách svého otce. Řada dalších kolegů tatérů a potetovaných klientů v dokumentu popisuje, jak jim Ivo Výboch pomohl najít cestu k profesionálnímu tetování. Například zástupce primáře Slezské nemocnice ve filmu prozradí, že se díky přátelství s Výbochem nechává tetovat už dvacet let. Lékař představí také tetování svého syna, který měl po těle spoustu obrázků už před maturitou.

Netetuj se blbě

Výbochův krnovský salon Tattoo Zone založený v roce 1992 patří k nejstarším nejen v Krnově, ale v celé České republice. Ivo Výboch se stal ve své branži známým pojmem nejen jako český průkopník profesionálního tetování a šiřitel osvěty, ale především na sebe upozornil výtvarnou kvalitou a originalitou motivů. Není divu, že fanoušci tetování ke třicátinám Výbochova salonu Tattoo Zone uspořádali v Kofole tak velkolepou narozeninovou oslavu.

Část hnízd jim plenily kuny, přesto sokoli v Jeseníkách vyvedli třicítku mláďat

Mezi gratulanty nechyběla Aneta Cibulková, která poprvé představila svou výpravnou knihu Netetuj se blbě. „Oslovila jsem Iva ještě když probíhala crowdfundingová kampaň, která pomohla zaplatit vydání knížky. Doufala jsem, že mu ten námět sedne, protože Ivo se mohl postavit za odbornou část mé knížky. Je určená těm, kteří se chtějí dobře tetovat. Neříkám jaký námět je pro ně ten správný, ale představuji jim celou škálu procesů, jak by měl výběr probíhat. Jak nad tetováním přemýšlet, jak vybírat tatéra nebo co dělat, když se něco nepovede. Knížka může být také startem pro začínající tatéry,“ uvedla Aneta Cibulková, která do své knížky zařadila vybrané práce 21 vybraných českých a slovenských tatérů. Zmiňuje také odstrašující masakry jako tetování připínáčkem z nástěnky nebo v kriminálnické kérky vidličkou.

Historka z živnosťáku

Když před třiceti lety Ivo Výboch začínal, klienti požadovali, aby jejich obrázky byly schovatelné pod oblečení. Nechtěli mít problémy třeba v zaměstnání. Dnes už společnost tetování plně akceptuje, takže naopak frčí tetování co nejvíc viditelné. Dalším obrovským posunem v branži byl před pár lety vynález bezdrátového tetovacího strojku. K založení krnovského studia Tattoo Zone se váže veselá historka, jak šel Ivo Výboch oznámit na živnostenský úřad, že by se chtěl živit tetováním. „Paní na živnosťáku na mě koukaly s otevřenými ústy, jako kdybych po nich chtěl něco neskutečného. Jako kdybych jim hlásil, že chci být kosmonautem,“ směje se při vzpomínce na vykulené úřednice Ivo Výboch.

Vyhledávaný učitel tetování z Krnova má úspěšné studenty v celé republice

Ve filmovém dokumentu představuje také další příbuzné obory jako permanetní make up nejtenčími jehlami nebo odstraňování zastaralých a nepovedených obrázků z kůže laserem. Nebo svůj vynález: tetování kozy, přes kterou se skáče v tělocvičně. Vysvětluje také jak probíhá zesvětlení obrázku pro cover up tattoo, neboli opravy a předělávky. Nejčastějším požadavkem klientů je odstranění jmen a dat bývalých protějšků.

Zdroj: Youtube

Kromě tetování a odstraňování tetování se Tattoo Zone věnuje také vzdělávání. Pořádá kurzy piercingu, tetování a ve spolupráci s kosmetickým studiem In-Visage Markéty Tichavské také permanentního make upu. Výboch vede začínající kolegy k tomu, aby nekopírovali své idoly a učitele, ale hledali svůj vlastní styl. Sám nikdy neodložil paletu a štětce. Ve volných chvílích svůj tvůrčí umělecký potenciál rozvíjí také na plátnech.

„Když mě nebavilo poslouchat ve škole, tak jsem si kreslil do deníčků a sešitů různé komiksy. To mi zůstalo, že chci občas tvořit jen podle sebe. Na moje malování vzpomínají spolužáci na třídních srazech. Taky na vojně ze mě udělali kronikáře,“ ohlíží se do minulosti Ivo Výboch ve filmu Tatto Zone 30 let. A budoucnost? Rád by si vybíral fajnovou práci s motivy, které ho osobně baví a zajímají. Chtěl by víc malovat na plátno a uspořádal výstavu svých obrazů. „Pokud bych měl mít nějakou vizi pro budoucí léta, tak abychom já, Sára a Šimon pracovali společně,“ prozradil Výboch svou rodinnou vizi.

Dar pro psí útulek

„Ivo je především supr chlap. Za těch deset let, co kooperujeme, jsme se ani jednou nepohádali. Dal bych za něj ruku do ohně,“ svěřil se ve filmu další známý krnovský tatér Olda Pavelek, jedna z tváří Tatto Zone.

Krnovský tatér Výboch: Z obrazu musí něco vyzařovat

Narozeninovou oslavu v Kofole pojali tatéři a jejich klienti jako příležitost pro dobročinnost. Přímo na pódiu během narozeninové oslavy namalovali tatéři čtyři obrazy, které se vydražily za 35 tisíc korun. Za tyto peníze fanoušci tetování nakoupili hromady granulí a žrádla, a vyrazili do Opavy, aby potěšili pejsky v útulku. "O dobročinnou část oslav se postarala moje životní partnerka Markéta Tichavská se svou dcerou Sárou. Chtěl bych holkám poděkovat za sebe i za zvířátka," uzavřel Ivo Výboch.