K navýšení cen došlo od nového roku v kravařském aquaparku. „Hlavním důvodem byl skokový růst cen energií. Bohužel z tohoto důvodu bude provoz aquaparku ztrátový, záležet bude také na návštěvnosti,“ potvrzuje mluvčí města Eva Hanzlíková. Tak například za hodinu v aquaparku zaplatí dospělý přes týden 115 korun a o víkendu 145, před rokem do bylo 105 korun ve všedních dnech a 125 o sobotách, nedělích a svátcích.

Babiš ovládl volby v obcích na Opavsku. Až na pár výjimek. Kde je generálovo?

Zlevněné hodinové vstupné podražilo o desetikorunu. Dvouhodinový pobyt v aquaparku je pro jednoho vyšší o patnáct nebo dvacet korun. Rodinné vstupné na hodinu a půl pro dva dospělé a dvě děti vyjde přes týden i o víkendech o šedesát korun dráž. Ještě dodejme, že děti do tří let mají vstup do aquaparku zdarma.

Více si v Kravařích připlatí i milovníci sauny a páry, konkrétně o čtyřicet korun, ceny se zvedly z 245 na 285 korun pro dospělého a ze 180 na 220 korun u vstupného zlevněného.

Ceny zvyšují i v Opavě

K navýšení vstupného přistoupili i v krytém bazénu v Opavě na Zámeckém okruhu. Také zde stojí podle opavské radnice stejně jako v mnoha jiných případech za úpravou ceníku enormní nárůst cen energií, na kterých je konkrétně třeba bazén závislý velmi. „K úpravám bylo přistupováno citlivě tak, aby bylo vstupné návštěvníkům stále dosažitelné. Ceny vstupného tak jsou ve srovnání s okolními bazény a saunami pod průměrem,“ říká provozně-technický náměstek Technických služeb Opava Martin Girášek. Ceníky schvaluje vedení města. Jestli se bude v tomto roce ještě dále zdražovat, není jasné. „To v tuto chvíli nikdo neví,“ konstatuje mluvčí Hlásky Roman Konečný.

Azylové domy čeká letos nový boj s drahotou, Samaritán v Opavě jede naplno

Tak či tak, jeden vstup do bazénu vyjde aktuálně dospělého na devadesát korun, to je o deset korun dráž, děti zaplatí sedmdesát korun, tedy o pět korun více než v minulém roce. Citelněji už se prodraží saunování v městských lázních. Dvouhodinový pobyt v sauně vyjde dospělého na 240 korun, to je nárůst o devadesátikorunu. Dvouhodinové vstupné pro děti šlo nahoru o dvacet korun na 130.