„Prodej huti byl úspěšně dokončen a já děkuji všem zaměstnancům, kteří i přes dlouhé čekání na nového vlastníka pracovali s nezměrným nasazením, abychom splnili stanovené cíle. Název společnosti se sice změní, ale výroba oceli v huti, která zde působí už bezmála 70 let, bude pokračovat,“ uvedl k prodeji Ašók Patil, generální ředitel ostravské huti.

Po zápisu do obchodního rejstříku dojde ke změně obchodní značky huti na Liberty Ostrava a.s. Změna se týká i všech dceřiných společností v areálu ostravské huti. Prvním krokem nového vlastníka bude se seznámit se zaměstnanci a zahájit 100denní analýzu, jejímž cílem je podrobně zmapovat veškeré procesy a určit rozvojový plán huti do budoucna.

Prodej ostravské huti odstartoval v loňském roce, kdy skupina ArcelorMittal oznámila záměr akvizice italské huti Ilva, za kterou si EK vyžádala kompenzace v podobě prodeje několika evropských podniků ArcelorMittal. Letos v dubnu potvrdila EK skupinu Liberty jako vhodného kupce a po necelém čtvrt roce byla podepsána smlouva o prodeji.