Produkce medicinálních lahví ostravské společnosti Vítkovice Cylinders a polské společnosti Vítkovice Milmet tak půjdou na export, tuzemské zdravotnictví je nedostane.

Na základě stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR o tom rozhodlo jednání vlády.

„Jsme překvapení, protože celostátní krizový štáb ještě v úterý medicinální lahve chtěl. Obchodně nám to žádný problém nezpůsobí, horší je ale skutečnost, že naší zemi nepomůžeme. Lahve tak odejdou do okolních evropských států,“ uvedl generální ředitel Cylinders Holding Jan Světlík, který o problému diskutoval i na twitteru.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch informaci potvrdil. „Ověřovali jsme u všech výrobců medicinálního kyslíku, že jsou schopni navýšit produkci až čtyřnásobně. Tato produkce postačuje pro pokrytí zvýšených potřeb českých nemocnic standardním kyslíkem registrovaným jako léčivo,“ uvedl.

S jeho názorem Jan Světlík nesouhlasil a vysvětlil i důvody toho, proč se podle něj nerozhodlo ministerstvo správně.

„Hlavní rozdíl je v úpravě vnitřního povrchu lahve a také je tam úplně jiný ventil. Myslím, že se ministerstvo unáhlilo, když povolilo použití industriálních kyslíkových lahví pro nemocnice bez jakýchkoliv omezení a úprav. Existuje mnoho rizik, především ve znečištění lahví a použitém ventilu,“ uvedl Světlík.

Odkázal i na starší rozhodnutí ministerstva zdravotnictví ze začátku dubna. To povoluje plnění kyslíku do industriálních tlakových lahví s industriálními ventily, které jsou určeny pro plnění technického kyslíku. „Plnění do technických průmyslových lahví a použití ventilů pro technické plyny je zdravotním rizikem, protože technické lahve a ventily mají zcela jiné vlastnosti, než jaké jsou vyžadovány pro medicinální plyny, včetně kyslíku,“ objasnil ještě Světlík.

Tyto skutečnosti se nyní podle něj bude skupina snažit vysvětlit ministerstvu.

Vláda před zhruba třemi týdny zařadila firmu Vítkovice Cylinders ze skupiny Cylinders Holding mezi producenty, od kterých bude chtít přednostní dodávky pro ČR. Skupina má dostatečné kapacity, aby mohla dodávky splnit. Kromě Vítkovic Cylinders v Ostravě začaly lahve vyrábět také sesterské Vítkovice Milmet v polském Sosnovci.

Cylinders Holding produkuje vysokotlaké ocelové lahve, jejich aplikace (stacionární a transportní svazky lahví, MEGC kontejner, transportní trajlery apod.) a služby. Celý holding ročně vyprodukuje zhruba milion vysokotlakých ocelových lahví.

Jeho společnosti jsou situovány v Polsku, Německu, dále ve Francii, Velké Británii, Chorvatsku, Bělorusku, Rusku a SAE.