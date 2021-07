Zatímco na pódiu rozdávali lidem energii Lake Malawi, Jaroslav Uhlíř a Anna K., pod pódiem se na Oranžových kolech Nadace ČEZ vyšlapalo 102.471 korun pro opuštěné děti a seniory. Festival Energie pro kulturu v kouzelném prostředí ostravských Dolních Vítkovic přinesl radost stovkám diváků a zároveň pomohl dobré věci.

Kluci a holky z Dětského domova Šance v Olomouci, pro které se na Oranžovém kole vyšlapalo 52.936 korun, se zapojili i do programu festivalu. V domově totiž už dlouhá léta funguje pod vedením strejdy ředitele dětská kapela, která diváky uchvátila skvělou produkcí známých popových písniček. „Je to pro nás krásný honorář,“ usmíval se ředitel domova Dalibor Křepský. Peníze od Nadace ČEZ domov použije na prázdninové tábory a výlety dětí. „Po všech lockdownech si potřebují odpočinout a zrelaxovat, takže jsme pro ně připravili pestrý program na celé prázdniny. A to něco stojí,“ dodal ředitel.