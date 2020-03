Ve středu vláda svým nařízením všem lázním v republice zakázala přijímat nové pacienty, z čehož majitelé lázní radost nemají. Ale změnit to nemohou.

A jak říká mluvčí Lázní Darkov Miroslav Slaný, lázně se pomalu vylidňují.

„Je to paradoxní. Jedni pacienti odjíždějí, samoplátci by naopak rádi přijeli, protože máme volnou kapacitu, ale nemohou,“ říká mluvčí lázní a odhaduje, že do konce března budou lázně prázdné.

„Ztráty budou velké, zaznamenali jsme velký propad v segmentu samoplátců, už dříve jsme přijímali jen pacienty tzn. na křížek“,“ řekl Deníku mluvčí karvinských Lázní Darkov Miroslav Slaný.

Lázně zatím fungují, ale jedou v omezeném režimu. Do středy přijímal Odborný léčebný ústav pacienty z nemocnic po operacích, ale i toto je momentálně zastaveno. Počátkem týdne se potýkali s nepřítomností zaměstnanců z Polska, kteří se kvůli uzavřeným hranicím nedostali do práce, ale také místních zaměstnanců – někteří zůstali v karanténě, jiní čerpají ošetřovné.

Pozitivní zprávou budiž informace, že v lázních se neobjevil nikdo s příznaky nákazy koronavirem. „Pacienti musí povinně nosit roušky a také jsme zavedli zákaz vycházení z budovy,“ dodal Miroslav Slaný.

Aktuálně jsou v lázních necelé tři stovky pacientů.