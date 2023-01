„Zachovaná budova tkalcovny bude úžasným bonbonkem. Je pravdou, že její oprava bude velice nákladnou investicí, přesto se nesmírně těším, až se do ní pustíme. Občané města se mohou těšit na moderní muzeum, firemní obchod, originální kavárnu, malý park s letním posezením na terase i fontánu. Je to pro mě splněný sen,“ uvedl majitel společnosti Marlenka Gevorg Avetisjan, který majetek společnosti Slezan Holding vydražil v elektronické aukci.

Tkalcovnu a rozsáhlý areál původní Lembergerovy továrny tak čekají velké změny.

"Marlenka chce v areálu pokračovat s výrobou produktů stávající nabídky i dalších, protože současná provozovna společnosti na okraji města již nestačí kapacitně. Majitel Marlenky měl přitom více nabídek míst, kam svou firmu přemístit. Jeho bydliště Frýdek-Místek a konkrétně místo bývalé Lembergerovy továrny je pro něj ale srdeční záležitostí," komentovala transakci mluvčí Frýdku-Místku Jana Musálková Jeckelová.

Memorandum

Město Frýdek-Místek v roce 2016 uzavřelo se společností Slezan Holding memorandum, které ochraňuje budovy s historickou hodnotou v bývalých textilních areálech rozmístěných po městě. Dokument zavazuje každého vlastníka k tomu, že historické budovy zachová a bude s nimi nakládat šetrně.

"Poté, co byla zbourána víceúčelová sportovní hala, aniž by byl plně využit potenciál následného prostoru, který místo toho zaplnilo obchodní centrum na samém břehu řeky, nebo poté, co vznikl Kaufland mezi bazilikou Navštívení Panny Marie a náměstím ve Frýdku v památkové zóně a dalšími šrámy na urbanistické tváři města, je pro Frýdek-Místek výsledek dražby jistým zadostiučiněním," dodala mluvčí města.

Budoucí vlastník společnost Marlenka se stal vítězem aukce příhozem 95 milionů korun. Částku musí složit na účet Slezanu ve lhůtě 90 dní.