/FOTOGALERIE/ Letecká doprava je kvůli pandemii COVID-19 ochromena, letouny přesto potřebují pravidelnou údržbu. Opravny JOB AIR Technic působící na mošnovském letišti si i v této složité situaci dokázaly poradit.

Letecká opravna v Mošnově, ilustrační foto z roku 2016. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Elegantním způsobem vyřešily hlavní problém přijetí letounu do údržby, a to, jak dostat zpět na domovskou základnu posádku, která letoun do údržby dopraví. Díky tomu mohou opravny pokračovat v pravidelné údržbě letadel i přes aktuální omezení.