I přes komplikace, způsobené pandemickými restrikcemi jednotlivých států se letišti Ostrava ve spolupráci s cestovními kancelářemi a leteckými společnostmi podařilo z Ostravy nabídnout celkem 13 letních destinací do 5 zemí – Řecko, Egypt, Bulharsko, Turecko a Španělsko.

Do letového řádu byly zařazeny dvě nové destinace – Soluň s leteckou společností Aegean Airlines a Lefkada se společností SmartWings.

Polsko představilo varianty VRT Ostrava – Katovice. Plány směřují k letišti

Současná pandemická situace příliš nepřála osobní pravidelné dopravě. Koncem března byla společností LOT Polish Airlines přerušena linka do Varšavy a byl ukončen provoz linky do Prahy. Zrušeno bylo také zahájení pravidelné linky do Kyjeva se společností SkyUp. Naopak v červnu byly obnoveny lety z Ostravy do Londýna s leteckou společností Ryanair.

„Celkově bylo z ostravského letiště v roce 2021 odbaveno 137 558 cestujících. Proti předchozímu roku se jedná o 265% nárůst, zároveň je to však o 57% méně, než v rekordním roce 2019, kdy jsme odbavili přes 323 tisíc cestujících,“ uvedl Jaromír Radkovský, generální ředitel Letiště Ostrava, a.s. Největší zájem byl tradičně o lety do Řecka, Egypta a Bulharska. Důležitou oblastí pro rozvoj ostravského letiště je nákladní doprava. „Na tomto poli zaznamenává naše společnost v posledních letech obrovské nárůsty. Rok 2021 nebyl v tomto ohledu výjimkou. Odbavili jsme 18 225 tun nákladu, což je o 28% více, než v předchozím roce,“ dodal Radkovský.

Obří nakladač děsil ostravský Koblov, řidič vyjel na výlet, prý se i něco upilo

V současné době jsou z ostravského letiště provozovány pravidelné cargo spoje společnosti DHL do Lipska, UPS do Kolína nad Rýnem, důležité spojení s Asií zajišťuje společnost EGT Express. Právě linka do Asie zaznamenala v roce 2021 obrovský nárůst. V průběhu roku byl spoj posilován nasazováním dalších letounů leteckých společností Maleth Aero nebo Rossiya Airlines.

Rok 2021 byl na ostravském letišti ve znamení zajímavých typů letadel a největších letounů světa. Většina z nich zajišťovala právě nákladní přepravu. Poprvé ostravské letiště navštívil se svou sérií letů Boeing B787 Dreamliner, letiště odbavovalo také letadla jako Antonov An-124 Ruslan, C-17A Globemaster III, C5A Galaxy nebo Boeing B777. Dalším letadlem, které na letišti Ostrava mělo premiéru, byl Airbus A340-300 společnosti Air Belgium. Ten zajistil privátní charterový let do Dominikánské republiky.

Bizarní situace: hrozí v Polsku nezletilým cyklistům z Česka pokuta?

„V roce 2022 očekáváme postupné oživení poptávky po pravidelných letech i po letech do dovolenkových destinací. Na konci března (28. 3. - pozn. red.) pak bude obnovena pravidelná linka mezi Ostravou a Varšavou, která umožní přes návazné lety spojení s celou Evropou, Severní Amerikou a Asií. Prozatím počítáme s frekvencí pětkrát týdně. Zahájení letní sezóny je plánováno na 21. dubna,“ doplnil Stanislav Bujnovský, obchodní ředitel.