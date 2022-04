Realizace malých modulárních reaktorů ve světě je sice teprve v počátcích, optimistické odhady říkají, že první by mohly být u nás v provozu kolem roku 2040. Moravskoslezský kraj už ale nyní musí začít činit kroky, aby v době, kdy se rozjede jejich sériová výroba, byly připraveny podmínky v pro jejich rychlou výstavbu a uvedení do provozu. Aby pak co nejdříve mohly vyrábět energii.

„I když teď budeme rádi, když kvůli válce na Ukrajině vůbec nějaké teplo bude, tak později budeme opět řešit, zda nám malé i velké komíny nečmoudí více, než by musely. A protože všichni chceme v našem kraji dýchat čistý vzduch, musíme řešit, zda jde topit i něčím jiným, než uhlím a plynem. Máme spočítáno, že sluníčkem a větrem to určitě nepůjde a tolik skloňovaná biomasa postačí sotva pro jedno větší město. A i když všechno zateplíme, budeme šetřit a spálíme vše, co aspoň trochu hoří, bude nám chybět více než polovina energie na vytápění. Jedinou další ‚nečmoudící‘ alternativou je teplo z jádra“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro průmysl, energetiku a chytrý region Jakub Unucka.

Dodal, že malé modulární reaktory mají oproti velkým jaderným blokům spoustu výhod. „Jsou malé a velmi bezpečné, proto by v budoucnu mohly být umisťovány třeba v místech stávajících tepláren a elektráren, a zásobovat tak obyvatele teplem místo starých uhelných tepláren. Nevypouštějí žádné škodliviny do vzduchu a některé dokážou dokonce znovu využít použité jaderné palivo,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Upozornil, že aby mohly kolem roku 2040 malé modulární reaktory v regionu vyrábět energii, je nutné už teď začít aktualizovat územní energetickou koncepci Moravskoslezského kraje a do zásad územního rozvoje promítnout plány budování malých jaderných elektráren.

„Malé modulární reaktory by se v budoucnu mohly stát nedílnou součástí energetického mixu kraje a zajišťovat pro region levnou, ekologickou a bezpečnou výrobu tepla a elektřiny. Jestli k tomu skutečně dojde, těžko říct. Třeba někdo překvapivě vymyslí jiný zázračný zdroj. Ale pokud už dnes nezahájíme ‚razítkový‘ proces, tak to nepůjde to určitě a naši potomci se na nás oprávněně budou zlobit,“ uzavřel náměstek hejtmana Jakub Unucka.