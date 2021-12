Například ve Ski Parku Gruň Staré Hamry už ceny upravili dříve. Výkonný ředitel ski parku Kemal Rušitovič pro deník uvedl, že to, co mají na webových stránkách je zatím aktuální.

„Pokud nám nezdraží vstupní ceny energií. Zatím se potencionální návštěvníci mohou řídit tím, co máme na našich stránkách. Přesné ceny budou ve chvíli, kdy spustíme areál,“ upozornil Kemal Rušitovič.

Skiareály na Třinecku

Ve Ski areálu Řeka ještě o případném navýšení cen ski pasů nerozhodli, podobně na tom byli před několika dny ve ve Ski areálu Mosty u Jablunkova. Tam ale předpokládali, že ceny půjdou nahoru.

„V dnešní době jsme závislí většinou jenom na zasněžování a energie jdou nahoru, takže určitě to budeme muset zvednout. Procentuálně to zatím ale ještě nevím,“ sdělil tamní vedoucí střediska.

Naopak ve Ski Areálu Severka v Dolní Lomné už je vše jasné. Marcel Bogocz z tohoto ski areálu potvrdil, že ceny skipasů a jízdného už se zvedly. „Už je to na internetových stránkách,“ dodal.

Ke zvýšení cen přistoupili také v Heiparku v Tošovicích u Oder. Provozní areálu pro Deník řekla, že skipasy zdražují v průměru o deset procent.

„Navýšení se bude týkat i cen v restauraci. Tam ale nepromítáme navýšení cen energií, navyšujeme jen podle navýšení cen surovin,“ upřesnila provozní areálu a dodala, že v prosinci, jakmile budou vhodné podmínky, chtějí začít zasněžovat.

„Rádi bychom, pokud nám to vládní nařízení dovolí, odjeli celou sezonu. Jsme připraveni i na kontrolu očkování a testování. Hlavně, ať nás nechají otevřené,“ vyslovila přání provozní areálu Heipark Tošovice.

Situace s cenami energií se určitě promítne do cen skipasů v areálu Ski Bílá. Řekl to vedoucí střediska Jaroslav Vrzgula s tím, že ceníky už měli hotové, ale poté, co se stalo s energiemi by ceny nemohly zůstat takové, jak je nastavili.

„Doufám, že tentokrát budou mít všichni více rozumu než loni a střediska zůstanou otevřená. Loni jsem byl ve Švýcarsku, a tam jezdilo všechno, Poláci to otevřeli v polovině února a nebylo to tam nijak dramatické,“ poznamenal Jaroslav Vrzgula - VÍCE ZDE.

Lyžování na Valašsku

„Ať už budou podmínky provozu lyžařských středisek jakékoli, chceme být na sezónu připraveni. Díky technickému sněhu si vytvoříme kvalitní základ sjezdovek. V dalších dnech by navíc podle předpovědi počasí mělo konečně přijít i první sněžení,“ uvedla ve čtvrtek mluvčí Ski areálu Razula Martina Žáčková.

Mezi prvními v celém kraji se na letošní sezonu začali připravovat ve Ski areálu Razula ve Velkých Karlovicích. V noci na čtvrtek 25. listopadu už tamní vlekaři zkoušeli poprvé zasněžovat.

Kdy ve Velkých Karlovicích zahájí provoz, zatím není známo. Ceny skipasů, podobně jako v ostatních tuzemských ski areálech, se na Razule letos zvýší kvůli rostoucím provozním nákladům.

„Ceníky ještě dolaďujeme, situaci nám totiž na poslední chvíli zkomplikoval růst cen elektřiny. Půjde o zdražení v řádu procent a dotkne se jak skipasů, tak i služeb lyžařské školy či půjčovny,“ doplnila Žáčková.

Na zimu středisko chystá i různé doprovodné akce jako třeba běžkařský závod Běhej Valachy, lyžařské závody pro děti, školu běžeckého lyžování či karneval na lyžích. Novinkou by pak měl být plánovaný příměstský lyžařský kroužek.