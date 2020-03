Pouze jedno až dvě procenta obvyklé výroby. Tak drasticky pandemie Covid-19 a uzavření hospod a restaurací zasáhly Beskydský pivovárek na Ostravici.

„Je to katastrofa. Sezona se blíží, máme navařeno a teď toto. Prodej klesl téměř k nule,“ říká jednatel minipivovaru Dušan Holý s tím, že stáčení piva do skla či plechu není cesta, kterou by se chtěl pivovar, byť dočasně, vydat.

„Zkoušíme proto rozjet svůj e-shop a prodej přes vinotéky a pivotéky,“ dodává Holý, podle něhož zatím není na programu dne propouštění zaměstnanců, což se ale může změnit v závislosti na tom, jak dlouho krizová situace potrvá.

DO SOUDKŮ A LAHVÍ

Jako problém vidí minipivovary zejména pivo, které už zraje v tancích či sudech. „Nelze ho přestat vyrábět, musíte se o něj nějak postarat a naložit s ním. Krajní varianta je pivo vylít, což ale nechceme,“ zdůrazňuje Václav Menšík z Řemeslného pivovaru Morava ve Frýdku-Místku.

Minipivovar proto otevřel výdejovou rampu, kde si lidé mohou přijít pivo stočit do soudků nebo PET lahví. „Také zásobujeme řetězec Globus, který od nás pivo dlouhodobě odebírá. Drtivá většina tržeb se však realizovala v restauracích, výrobu jsme proto museli omezit na naprosté minimum,“ přiznává Václav Menšík.

Závislí na sudovém pivu jsou také v krnovském řemeslném pivovaru Nachmelená Opice.

„Pětaosmdesát procent výroby u nás šlo do sudů, zavření restaurací je pro nás tedy fatální,“ uvedl sládek krnovského minipivovaru Michal Kuřec s tím, že nyní výroba piva jede asi na dvacet procent.

VÝROBA JEDE NA 20 %

„Máme spoustu piva navařeného na sezonu. Snažíme se ho udržovat v tancích, odstřeďujeme kvasnice, udržujeme pivo co nejvíce v chladu. Vydrží tam měsíc, po dvou měsících bude na vylití,“ popisuje Kuřec a doufá, že opatření v souvislosti s koronavirem brzy pominou.

Také Nachmelená Opice se za určitých okolností k lidem dostane, a to rozvozem. „Je to ale jen zanedbatelné množství.“

A CO VELKÉ PIVOVARY?

Minipivovary, jejichž drtivá část produkce jde na čep, na tom jsou hůře než velké pivovarské domy. Přestože i ony musely omezit výrobu tankového a sudového piva, drží je nad vodou alespoň balená výroba do lahví a plechu.

Výpadek takto vykrývá například pivovar Ostravar poptávka po baleném pivu totiž v celé skupině Pivovary Staropramen, kam Ostravar spadá, vzrostla momentálně zhruba o patnáct procent.

„Naši lidé odvádějí skvělou práci. Díky pokračující výrobě si lidé doma mohou bez omezení dopřát své oblíbené pivo a alespoň trochu se v těchto náročných dnech odreagovat, když nemohou na pivo do své oblíbené hospůdky,“ uvedl vrchní sládek pivovaru Ostravar Jan Řehůřek s tím, že v pivovaru byla samozřejmě zavedena nejpřísnější bezpečnostní opatření.

Pivo přímo z pivovaru si lidé mohou nadále nakoupit v Pivní pohotovosti v Hornopolní ulici v Ostravě a to nejen lahvové, ale stále i sudové! Stáčení piva do sudů pozastavil a výrobu lahvového a plechovkového piva posílil také pivovar Radegast v Nošovicích.

„Pivovar Radegast je v plném provozu. Posílili jsme distribuci baleného piva do obchodů a obchodních řetězců. Naopak prakticky ustaly dodávky sudového piva, jehož stáčení jsme dočasně pozastavili. Dodávky tankového piva jsme přerušili už před týdnem,“ uvedl Tomáš Mráz, obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje, kam Radegast spadá.