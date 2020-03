Od zítřka (19. 3.) začne podobné opatření platit i v drážní dopravě v regionu. Potrvá do 24. března.

„Kvůli uzavření škol v souvislosti s nákazou koronavirem už jezdí v Moravskoslezském kraji meziměstské linkové autobusy podle letních prázdninových jízdních řádů. Nemá smysl, aby dopravci vozili prázdné autobusy a zvyšovaly se tak ztráty na tržbách. Nyní rušíme i turistické autobusové linky, například všechny spoje na Ovčárnu, omezeny jsou i další linky na Bruntálsku, v turistické oblasti Vrbna pod Pradědem a Malé Morávky. Není možné, aby v současné situaci jezdili lidé za čerstvým vzduchem hromadně, to by opravdu postrádalo logiku,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka dodal, že dopravci kvůli ochraně řidičů i cestujících častěji a intenzivněji čistí a dezinfikují interiéry vozidel. „Zároveň platí zákaz používat ve vozidlech klimatizaci, cestující musí mít možnost otevřít si v autobusech okna a řidičI musí na konečných zastávkách autobus pořádně vyvětrat,“ upřesnil náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Od zítřka (19. 3.) budou muset cestující počítat i se zrušením, popřípadě omezením vlakových spojů v Moravskoslezském kraji. „Půjde o ty spoje, které neslouží k dopravě do zaměstnání – například linky zajíždějící na zastávku Stodolní v Ostravě, turistické linky a některé další. Počet vypravených spojů klesne o 1 až 2 procenta. Důvodem je samozřejmě ztráta cestujících a pokles kapacit vlakových čet. Není možné, aby byly vypravovány celé vlaky, ve kterých jede jenom 5 cestujících,“ řekl náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Upozornil, že ve vyhledávačích spojení budou změny v jízdních řádech zaneseny v průběhu dnešního odpoledne. „Doporučujeme lidem, aby se večer podívali na IDOS, jestli jim ten jejich spoj jede, nebo není nějak posunutý,“ doporučil náměstek hejtmana Jakub Unucka s tím, že další změny v dopravě je možné očekávat nejdříve příští týden.

*Podrobnosti na www.kodis.cz a www.msk.cz

REGULAČNÍ OPATŘENÍ V DOPRAVĚ:

Veřejná linková doprava v ODIS:

(1) Od 18.03.2020 00:00 hod do 24.03.2020 06:00 hod se ruší zajištění vybraných spojů níže uvedených linek:

853861 Bruntál – Vrbno pod Pradědem – Karlova Studánka: spoje 5, 205, 212.

853862 Bruntál – Malá Morávka, Karlov – Karlova Studánka: spoje 5, 24, 201, 202, 203, 204.

853864 Krnov – Malá Morávka, Karlov – Malá Morávka, Ovčárna točna: všechny spoje.

853885 Karlova Studánka – Malá Morávka, Ovčárna: všechny spoje.



Drážní linková doprava:

Od 19.3.2020 00:00 hod do 24.03.2020 06:00 hod se ruší zajištění níže uvedených vlaků na tratích:

trať 292 Šumperk – Krnov: vlaky 3572 a 3573, 3580, 3581, 3583.

trať 298 Třemešná ve Slezsku – Osoblaha: vlaky 20600 a 20601.

trať 310 Olomouc – Opava, Rýmařov – Valšov: vlaky 3466, 3467 a 3469.

trať 317 Opava – Hlučín, Kravaře ve Slezsku – Chuchelná: vlaky 13440.

trať 320 Ostrava – Bohumín – Čadca, Dětmarovice – Petrovice u Karviné: vlaky 2922 a 2941, 3031, 3036, 3005, 3006.

trať 323 Ostrava – Valašské Meziříčí, Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice: vlaky 3108, 3154, 3157, 3160, 3164, 3173, 3176, 3178, 13106 a 13109.



Od 21.03.2020 00:00 hod do 22.03.2020 24:00 hod se ruší zajištění níže uvedených vlaků v úseku Ostrava-Kunčice – Ostrava-Stodolní – Ostrava, hl. n. na trati 321: 1602, 1603, 1606, 1607, 1610, 1611, 1614, 1615, 1618, 1619, 1622, 1623, 1626, 1627, 1630 a 1631.



Nařízení platí pro společnosti a dopravce Transdev Morava, ČSAD Frýdek-Místek, ČSAD Karviná, ČSAD Havířov, ČSAD Vsetín, České dráhy, Koordinátor ODIS.