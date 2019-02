Po úspěšném roce 2012 na Letišti Leoše Janáčka ten uplynulý přinesl méně cestujících. Může za to především úbytek klientů charterových letů. Pro tento rok ale chystá letiště několik novinek. Zařadit chce pravidelné sezonní lety do Chorvatska a na Kanárské ostrovy.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Pavel Sonnek

Leteckou dopravu na svou dovolenou během uplynulého roku využilo mnohem méně lidí než v předchozím roce. Svědčí o tom meziroční srovnání výkonů mošnovského letiště. I přes nově otevřenou pravidelnou linku Ostrava-Londýn došlo k desetiprocentnímu poklesu výkonnosti. Deníku to potvrdila tisková mluvčí letiště Michaela Kubešová. Doplnila, že se stále projevuje pokles počtu pasažérů v takzvané nepravidelné, tedy charterové dopravě.

„Znamená to, že pokračuje trend šetření a lidé využívají pro cesty na dovolenou jiné dopravní prostředky. Letiště Leoše Janáčka loni odbavilo celkem 259 167 cestujících," uvedla aktuální statistiku mluvčí s tím, že v pravidelné dopravě figurují linky Ostrava Praha, Ostrava Paříž, Ostrava Londýn a sezonní pravidelné charterové lety.

Z Ostravy do Splitu a na Kanárské ostrovy

Podle ní letiště pro tento rok chystá několik novinek. „Jednou z nich bude zavedení pravidelných sezonních letů do chorvatského Splitu. Tam se bude létat jednou týdně každou středu od června do září. Další novinkou jsou Kanárské ostrovy, konkrétně Fuerteventura, na kterou nabízejí odlety z ostravského letiště hned tři cestovní kanceláře. Co se týká pravidelných celoročních linek, jednáme s dopravci o dalších evropských destinacích. Po úspěšném provozu linky Ostrava Londýn hledáme společnou řeč s dopravcem i na další možné tratě, zatím ale nebudeme nic bližšího sdělovat," informovala Michaela Kubešová.

A právě lety z Ostravy na londýnské letiště Stansted jsou jedním z hlavních důvodů, proč se i přes celkové snížení počtu letů podařilo zlepšit výsledky pravidelné letecké dopravy. Společnost Ryanair, která tyto lety provozuje, je největším nízkonákladovým dopravcem v Evropě.

Brno přišlo o 70 tisíc cestujících

A jak to vypadá na letištích v nejbližším okolí? Největší propad v počtu odbavených cestujících zaznamenalo brněnské letiště v Tuřanech. Oproti předminulému roku přišlo zhruba o sedmdesát tisíc klientů. „Loni jsme odbavili celkem 463 tisíc cestujících, z toho téměř 246 tisíc na charterových letech v letní sezoně. Mezi pravidelné lety, které nabízíme, patří Stansted, ten létá pětkrát za týden, Luton a Moskva třikrát týdně a dvakrát týdně Eindhoven. Zda budeme letos létat i do Bergama, není v současné době ještě potvrzeno. Nové pravidelné linky do dalších destinací ani další zásadní novinky pro cestující veřejnost nyní nemáme," uvedl ředitel brněnského letiště Tomáš Plaček.

Stejný trend se odrazil i na letišti v polských Katovicích, kde počet odbavených cestujících poprvé po čtyřech letech klesl o více než šest a půl tisíce. Počet lidí, kteří využili pravidelných leteckých spojů, sice vzrostl o deset tisíc, na celkovém výkonu to však nic nezměnilo. Razantně se totiž snížilo množství odbavených turistů na charterových letech. „Oproti roku 2012 je to téměř sedmnáct a půl tisíce klientů," stojí na internetových stránkách pyrzowického letiště.