Kapacity horského hotelu se přesto plní. Dojíždějí akce, které se nemohly konat právě kvůli covidu – školení, vzdělávání a jiné. „Také školy konečně mohou jezdit na školy v přírodě, děti na ozdravné pobyty, které byly odložené, takže hotel nějakým způsobem funguje,“ doplňuje Petr Masopust.

Vítejte v Horní Lomné

Zatímco leckde covid přinesl podnikatelům v gastro značné personální potíže, Horský hotel Excelsior personální problémy ustál. „Akorát jsou požadavky na zvýšení mezd zaměstnanců zhruba o třicet procent. To se dotkne cen, stejně jako navyšování cen energií a všeho ostatního,“ podotýká Petr Masopust s tím, že na sezonu rekonstruují altán a již také mají připravený bazén.

Jiný hotel v Beskydech, Horský hotel Lorkova Vila Čeladná se hlavně snaží získat bývalou klientelu. Gabriela Macháčová, manažerka hotelu uvádí, že v loňském roce měnili název. „Hotel jsme přebírali od bývalého provozovatele, který si původní název ponechal, a my jsme ho museli změnit. Takže musíme o sobě dát více vědět, protože bývalá klientela hledá hotel pod starým názvem. Ale vracejí se, jak klientela, tak hosté na pasant,“ konstatuje Gabriela Macháčová, která po „době covidové“ musela řešit personální problémy na více pozicích. Část původního personálu se jí podařilo stáhnout zpět, zbytek museli shánět – lidí, kteří by se chtěli vracet do gastra už ale moc není.

Takto to vypadá v Čeladné

Jako výhodu vidí Gabriela Macháčová to, že hotel je v horské oblasti, kam mnoho lidí vyrazí k odpočinku raději, než do měst. Dlouhodobé pobyty, třeba na týden, už ale podle ní, moc návštěvníků chtít nebude. „Lidi zřejmě budou vyhledávat spíše kratší pobyty, na dvě, na tři noci. Proto děláme různé balíčky i na kratší pobyty, aby lidi měli důvod přijet - dobrá kuchyň, příjemný personál a celková úroveň hotelu. Domnívám se, že doba, kdy lidi chodili jen tak na večeři už skončila, proto si myslíme, že to spojí s pobytem,“ doplňuje Gabriela Macháčová.

Pomůže kšeftu Trúba?

Hotel Gong ve Štramberku je asi nejznámějším podnikem v tomto malebném městečku. Ilona Cváčková jednatelka a ředitelka společnosti Hotel Gong naznačuje, že covidová doba je tvrdě semlela, ale bojují dál, i přes nepříznivě se vyvíjející ekonomickou situaci.

Tímto se může pochlubit Štramberk

„Bylo to hodně špatné. Vláda slíbila kompenzace, jenže u nás to nedopadlo, protože pokles byl menší, než byl požadovaný. Člověk se snažil a bylo to špatně. Do toho přišly personální problémy a teď to zdražování, které se určitě promítne do cen. Všechno šlo nahoru, třeba i kávové kelímky. Takže i káva s sebou je drahá. Jsem na reakce lidí zvědavá. Je tady jako lákadlo krásné prostředí s Trúbou, ale to není všechno. Lidi jsou rozpačití, všechno poměrně výrazně podražilo, takže si nemyslím, že by nás nastávající sezona nějak vytrhla. Osobně si myslím, že budou asi více vyjíždět do zahraničí,“ míní Ilona Cváčková.

Jako nejistou vidí letní sezonu také provozovatelka Hotelu Karlov v Jeseníkách Marcela Onderková. Momentálně je po zimě „hluchá“ sezona, Marcela Onderková doufá, že v létě to bude lepší. „Tady je v létě nádherně, jsou tady pěkná místa pro turistiku i cykloturistiku. Záleží na tom, co kdo hledá. Je tady ještě taková málo dotčená příroda,“ říká Marcela Onderková s tím, že i návštěvníci, kteří přijíždějí z Ostravska a okolí a jsou navyklí jezdit do Beskyd, bývají při příjezdu do Jeseníků příjemně překvapení.

„Většinou tady lidi jezdí na krátkodobější pobyty, tak na tři čtyři dny. Myslím si, že to je tak, že rodinky si někam vyjedou, někde stráví dovolenou u vody a pak se jedou ještě na pár dnů podívat do hor. Máme tady i zájem o týdenní pobyty, ale těch je málo,“ podotýká Marcela Onderková. Covidové období se naštěstí nepodepsalo na složení personálu. Provozovatelka, využila podpory státu. „Pro mě bylo prioritou si je udržet, protože jsou to místní spolehliví lidé a nechtěla jsme o ně přijít,“ zdůrazňuje. Přestože ceny všeho letí rychle vzhůru, Marcela Onderková se snažila navyšovat co nejméně. „Cena se dá nastřelit jakkoliv, ale nechci tady pak mít prázdno. Je to prostě sázka do loterie – lidi jsou sami v nejistotě, nevím, co si můžu dovolit,“ vysvětluje.

Buly hotel ceny navyšovat nechce

Bílou vránou mezi oslovenými provozovateli hotelů je Marcel Hadamczik, majitel Buly hotelu Kravaře. S cenami zatím nechce hýbat, přestože jeho podnikání covid těžce poznamenal. V Opavě hotel musel uzavřít, do Buly hotelu v Kravařích se sice klientela vrací, ale hodně pozvolna.

Buly Aréna v Kravařích

„Zdaleka to není takové, jaké by to mohlo být. Takže přestože ceny energií a dalších věcí jsou šílené, my jsme zatím s cenami nehýbali a v letošním roce o navyšování nebudeme ani uvažovat. Potřebujeme dostat zákazníky zpátky,“ uvádí Marcel Hadamczik. Návštěvníci jeho hotelu se mohou zabavit zejména na sportovištích. „Máme novou tenisovou halu , zmodernizovali jsme tělocvičnu, povrch, osvětlení. Spíše jsme investovali do toho, abychom šetřili energie,“ poznamenává Marcel Hadamczik, jenž si pochvaluje, že nemusel řešit personální problémy. Kvůli nárůstu cen energií ale už v únoru rozpustili led. „Takže jme ani nedělali soustředění, která byla naplánovaná od března do května a začneme až v červnu, kdy nám začínají kempy. Tím pádem bude lepší obsazenost i na tom hotelu,“ slibuje si od nastávající sezony Marcel Hadamczik.

Oživení po krušné covidové době zažívá Jakub Nykl, provozovatel restaurace Libušín a hotelu Maměnka na Pustevnách. „Přes covid bylo minimum kšeftů. My nejsme moc vhodné místo na služební cesty, takže to bylo hodně špatné. Teď je to určitě lepší, na duben a květen už máme obsazenost sedmdesát až osmdesát procent,“ říká Jakub Nykl. Ani on nemusel řešit personální situaci. „Nikoho jsme nemuseli propouštět, ufinancovali jsme to, protože si lidí vážíme, ale určitě bychom ještě nějaký kvalitní personál potřebovali. Ale nevím, co se stalo, Těch, kteří chtějí dnes pracovat v gastru, je dost málo,“ potvrzuje názor jiných provozovatelů.

Návštěvníci Libušína a Maměnky se už teď mají na co těšit. Od června by měl být ve dvoře Libušína nový bar a v létě bude kromě akcí, které zhatil covid, zcela jistě promítat i letní kino.

S novinkami vstoupí do sezóny rovněž Heipark v Tošovicích u Oder. Manažérka střediska Šárka Martiníková připomíná, že nějakou dobu už funguje nové centrum pro bikery. Na letošní sezonu spouštíme pumptrack, a plánujeme výstavbu dětských trailů nad tím pumptrackem. Pod restaurací Heikalka by mělo vzniknout menší skákací centrum, aby i tam byla nějaká atrakce pro děti,“ vypočítává Šárka Martiníková. Přestože covidové období uzavřelo také Heipark, zaměstnanci zůstali všichni, i díky prostředkům od státu. Šárka Martiníková se netají tím, že současná ekonomická situace se odrazí v cenách i u nich.

Zájem návštěvníků ale je. „Už loni, když došlo k dočasnému otevření na konci května, jsme pocítili silný nápor. Lidi chtěli jezdit ven. Když je pěkný víkend návštěvníci opravdu jezdí. A proto, že jsme venkovní areál, návštěvnost máme pěknou,“ sděluje Šárka Martiníková a dodává, že hlavně jezdí rodiny s dětmi. „Jsou to převážně pobyty zhruba na tři noci. Bývají i týdenní, ale těch není moc,“ upřesňuje Šárka Martiníková.

Na Libušíně se koná hodně akcí

Marcela Lesníka lidé znají spíše jako hudebníka Marcela Woodmana. V Ostravě vlastní známý hudební klub Garage s restaurací a minipivovarem a retro hotel s unikátními pokoji. Úspěšné podnikání ale tvrdě poznamenal covid. „Cítil jsme se jako zajíc, který utíká před myslivci na honu. To je to samé, co se dělo zhruba rok a půl v kultuře i v gastronomii. Stát po nás střílel nejrůznějšími omezeními a my jsme nevěděli, jaká další rána a odkud pro naše podnikání zase přijde,“ hodnotí nedávnou situaci Marcel Lesník. Stále se snaží něco dělat, ale vidí, jak jsou lidi ze všeho otrávení, akce potýkají s úbytkem návštěvnosti a ani nálada už není taková, jako bývala.

Své podnikání Marcel lesník nevzdává, i když finanční ztráty za poslední rok jsou, podle něj, obrovské. „Náš plán je přežít, a to pokud možno s co nejmenšími ztrátami. Ale něco se už vrátit nedá. Nejvíce mě mrzí, že jsem přišel o mnoho zaměstnanců, kteří tady s námi byli řadu let. Je obrovský problém, že tito lidé museli odejít z naší branže kvůli penězům do jiných oborů, a tak kuchaři a číšníci dnes třeba dělají na výrobních linkách v automobilce. Tato krize zkrátka vyrvala z gastronomické a kulturní branže šikovné lidi a poslala je někam úplně jinam. A sehnat nové lidi v této složité době je a bude ohromně složité,“ zoufá si Marcel Lesník.