Návštěvníci Colours of Ostrava, kterým rozdávali radost a energii kapely z celého světa, ji přišli vrátit do ČEZ Energy zóny, kde se „šlapalo“ na Oranžových kolech Nadace ČEZ pro dobrou věc. Stovky nadšenců vyšlapaly během pátku a soboty více než 140 tisíc korun pro ostravské organizace Kola pro Afriku a MIKASA.

Zástupcům neziskovek předala šeky na hlavní scéně před koncertem švédské zpěvačky Zary Larsson ředitelka festivalu Zlata Holušová spolu s ředitelkou public affairs ČEZ Zuzanou Krejčiříkovou.

„Oranžové kolo Nadace ČEZ je dnes už vlastně přirozenou součástí festivalu. Mám radost, že díky aktivitám našich partnerů můžeme pomáhat na svět dobrým myšlenkám a činům,“ řekla Zlata Holušová. Zuzana Krejčiříková za energetiky dodala, že charitativní aktivity jsou nedílnou součástí působení Skupiny ČEZ. „Prostřednictvím Nadace ČEZ podporujeme každoročně stovky projektů. Na veřejných akcích navíc tuto podporu propojujeme se sportovními aktivitami a zapojujeme veřejnost, což má velkou odezvu. I tady na Colours byl o šlapání na Oranžových kolech obrovský zájem.“

Spolek Mikasa, který získal 70.620 korun, pomáhá osobám s autismem a jejich blízkým najít cestu ke spokojenému životu. „Dar využijeme na šíření osvěty o autismu a zpřístupnění festivalu Colours of Ostrava pro autistické osoby i v roce 2025, “ řekl ředitel spolku Mikasa Michal Panáček. Aktivity organizace mohou zájemci sledovat na webu mikasazs.cz.

Obecně prospěšná společnost Kola pro Afriku, jež získala díky energii návštěvníků Colours 70.275 korun, se už více než 10 let věnuje pomoci západoafrické Gambii, kam z Česka vozí stará a nepotřebná kola. „Za peníze od Nadace ČEZ nakoupíme nářadí a náhradní díly do našeho centrálního skladu v Ostravě a zároveň vybavíme řemeslnou školu přímo v Gambii, aby se mohli do projektu stále více zapojovat místní obyvatelé,“ upřesnila mluvčí společnosti Nina Brtníčková. Zájemci mohou pomoci nejen věnování nevyužívaného kola, ale také nákupem na eshopu kolaprokola.cz, kde jsou k dispozici například legendární favoritky.