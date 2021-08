„Děláme příměstské tábory pro děti z Osoblažska a funguje tady jezdecký kroužek. Vyjížďky na koních pro veřejnost a provoz na jízdárně v rámci agroturistiky nabízíme celoročně. Máme dva poníky pro děcka, a pak tři koně od největšího po nejmenšího, ať vyhovím všem váhovým kategoriím. Moc to nehrotíme. Člověk si může pořídit jen tolik zvířat, aby farmu uživil. V zimě moc zájem není. Stáje v blízkosti větších měst mají mnohem víc mají klientů. Jsme tady ztracení na konci světa, ale nestěžuji si. Není všechno jen o penězích. Baví mě to, je tady krásně a mám dobrý pocit, že můžu místním dětem nabídnou zážitky,“ představila Pavlína Václavíková koncept své Mini farmy.

Lidem tu dělají společnost vlaštovky i andulky ve voliéře. „Vlaštovek všude lítá plno. Vidíte jak se u nás mají dobře. Ke každé farmě patří psi a kočky. Ve stodole mám králíky. Děti uvidí zvířata zblízka aspoň o prázdninách. Vytvoří si k nim vztah, a pochopí, proč a jak o ně musíme pečovat. Chovám taky pár kusů hovězího. Prasata přes léto vykrmíme, a na podzim bude zabijačka. Jsou to kříženci čínské klapouché a bílé,“ provází Pavlína Václavíková svým hospodářstvím návštěvu z Deníku.

Mini farma Pavlíny Václavíkové je farma plná zvířat i dětí. Pořádá příměstské tábory ve spolupráci s Mikroregionem Osoblažsko a nabízí farmářské zážitky v rámci agroturistiky.Zdroj: Deník/František Kuba

Gumáky a hnůj? Nevadí!

Sama je městské dítě, takže ví, že z prvního setkání se zvířaty se může vyklubat vášeň na celý život.

„Pocházím z Havířova, manžel je ze Světlé Hory. Už to bude 36 let, co jsme přišli do Osoblahy. Bylo to krátce po svatbě. Chvíli jsme bydleli ve Světlé u manželových rodičů, ale chtěli jsme být ve vlastním. Šli jsme do Osoblahy, protože tu byla práce i byt. Tehdy tu ještě práce bylo dost, když fungovaly statky. Byla sice totalita, ale tady v Osoblaze se nežilo zas tak špatně. Samozřejmě musíte přijmout fakt, že k životě na venkově patří gumáky a hnůj,“ vysvětlila Pavlína Václavíková jak našli nový domov v Osoblaze.

Láska ke koním a trenér Váňa

Když se Pavlína Václavíková s manželem rozhodli pro Osoblahu, důležitou motivací pro ně byl také místní jezdecký oddíl.

„Učila jsem se jezdit ve Světlé hoře v době, kdy tam působil Pepa Váňa jako trenér. Takže ho dobře znám, a mám ze Světlé Hory tu nejlepší školu. Začínala jsem jezdit v patnácti a v devatenácti už jsem byla těhotná, takže to moje jezdectví ve Světlé netrvalo zas tak dlouho. Měla jsem štěstí na dobré učitele, díky kterým mi láska ke koním vydržela na celý život. Říká se, že u městských děcek bývá ten vztah ke koním silnější, protože si víc váží té příležitosti,“ doplnila Václavíková.

Klid v Osoblaze

Pavlína Václavíková s manželem původně neplánovali, že vydrží v Osoblaze tak dlouho.

„Když jsme se ale z bytu dopracovali k vlastnímu domku, to už se blbě odchází. Tady jsou nemovitosti tak levné, že nikdy neprodám dům za cenu, abych si mohla koupit jiný někde jinde. Tak nás to tady přibilo. Rozhodně netoužím po městě. Všude plno aut, to není pro mě. Úplně mi stačí Krnov, když občas potřebuji něco většího nakoupit. Když musím něco zařídit ve městě, vždycky si uvědomím, jak miluji ten klid do Osoblahy. Těším se domů. Tady mi to vyhovuje,“ uzavřela Pavlína Václavíková, která si v Osoblaze splnila svůj sen: mít koně a malou farmičku. Svou mini farmu založila v roce 2010, když přišla o práci v zahradnictví. Bylo to v době, kdy děti už odrostly, a mohl ji podporovat manžel, který dojíždí za prací do Prahy.