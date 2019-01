Víte, že kulisou pro natáčení seriálu Doktor Martin, kterého ztvárnil Miroslav Donutil, byla obec Velké Karlovice? Určitě jste stačili vnímat i překrásné prostředí horské vesničky uprostřed půvabných dřevěných chaloupek a neporušené přírody. Chtěli byste si prohlédnout tento překrásný kout naší země na vlastní oči?

„Pak se vydejte do zimních Velkých Karlovic. Přes den můžete brázdit sjezdovky hned několika skiareálů či běžkařské stopy, kochat se přírodou i lidovou architekturou při procházkách a plnými doušky si užívat svěží horský vzduch. A po setmění si můžete užívat koupel ve vyhřívaném bazénu v relaxačním centru Wellness Horal, svěřit unavené svaly rukám masérů z Thajska, Srí Lanky či Bali nebo se prohřát při saunových rituálech," zve na návštěvu Velkých Karlovic Martina Žáčková z Resortu Valachy.

V obci si můžete vybrat z pestré nabídky ubytování od menších apartmánů a penzionů až po komfortní horské hotely. Vyhlášený je zdejší Resort Valachy s hotely Lanterna, Horal a Galik, Ski areálem Razula a službami zaměřenými na relaxaci.

Ve Ski areálu Razula si děti užijí při dostatku sněhu kromě lyžování i snowtubing to vše na dětské sjezdovce Horal s řadou atrakcí, včetně letošní novinky, zábavného kolotoče.

Na hory se vrátila zima

Do Velkých Karlovic se po oblevě minulých dnů opět vrátila zima. Díky čerstvé sněhové nadílce a výraznému ochlazení se tak mohou návštěvníci těšit na víkend s výbornými lyžařskými podmínkami.

Jen ve Ski areálu Razula napadlo od středečního odpoledne do včerejšího rána zhruba 10 centimetrů sněhu. „Díky technickému sněhu se u nás sice i v uplynulých dnech lyžovalo, ale když je teď všude kolem zase bílo, lyžaře to samozřejmě do hor potáhne úplně jinak. Navíc čerstvý sníh vylepšil kvalitu povrchu sjezdovek," uvedl Luboš Sušila ze Ski areálu Razula. Podle předpovědí počasí se další sněžení očekává v následujících dnech.

Pro lyžaře jsou nyní ve Ski areálu Razula otevřeny sjezdovky Razula a Horal, včetně zimního dětského parku Razulák. V neděli 17. ledna se na sjezdovce Horal uskuteční další dětský závod série O pohár strašidýlka Razuláka. Zúčastnit se ho mohou nejen lyžaři, ale i snowboardisté. Registrace probíhají do 12 hodin, začátek je ve 13 hodin, startovné zdarma. Běžkařské stopy ve Velkých Karlovicích zatím nejsou dostupné.

Sjezdovky i stopy pro běžkaře

V obci a okolí je k dispozici řada lyžařských středisek. Ta největší jsou sdružena ve Skiregionu Valašsko a nabízejí společný skipas, platný v areálech Razula, Kohútka, Kyčerka, Jezerné, Machůzky a Karolinka. Akceptuje jej i nedaleký Ski areál Bílá.

Zajímavý bonus nabízí Ski areál Razula, kde díky akci Lyžuj a plav dostanete k celodennímu nebo večernímu skipasu hodinový vstup zdarma do termálních bazénů. Velké Karlovice jsou vysoce ceněny mezi běžkaři. A to díky 40 kilometrům stop v údolí a 50 kilometrům na hřebenech okolních hor. Kalendář akcí nabízí prakticky na každý víkend něco zajímavého.

Více na www.valachy.cz nebo na www.razula.cz.