„Zhruba 95 procent naší techniky splňuje evropskou normu Euro 6. Nová vozidla s moderními vznětovými motory jsou až neuvěřitelně čistá, ale pro jejich provoz je nezbytná technická močovina. Bohužel se kvůli tomu nyní ocitáme ve složité situaci,“ říká Lukáš Bojko, jednatel třinecké SMOLO CZ zodpovědný za logistiku.

Evropští výrobci syntetické močoviny, která je vedlejším produktem při výrobě umělých hnojiv, omezili její produkci, protože je kvůli razantnímu zdražení zemního plynu nákladná.

AdBlue výrazně zdražilo

Dodává, že se snaží zajistit AdBlue za každou cenu. „Už nyní platíme dvojnásobek toho, co před týdnem, abychom mohli dál pokračovat v poskytování služeb. To vše s pocitem odpovědností za občany. Odvoz odpadků z obcí, z průmyslových podniků nebo zdravotnických zařízení, stejně jako zimní údržba komunikací, jsou jedním ze základních předpokladů fungování moderní společnosti. Bez nich bychom se ocitli v chaosu, za týden by odpady zaplavily města a komunikace by za mrazu mohly být nesjízdné,“ říká Lukáš Bojko.

Jeho slova a obavy potvrzuje i ředitel Technických služeb Havířov Ludvík Martínek. „Při současné spotřebě máme zásobu AdBlue tak na dva měsíce. Snažíme se předzásobit zejména s ohledem na to, že zajišťujeme pro město zimní údržbu cest. Ale i všechny popelářské vozy potřebují do motorů močovinu. Sháníme ji, kde se dá. Vedoucí dostal za úkol sehnat klidně celou cisternu,“ prozradil ředitel TS Havířov.

Dopravci jezdí na CNG, ale ne všichni

Pokud se jedná o dopravce, i tam se mohou vyskytnout problémy. Společnost Transdev, která provozuje autobusovou dopravu v Havířově, Karviná nebo Frýdku-Místku používá do svých vozidel AD Blue. "A jelikož v posledních třech týdnech již nebylo možno nic objednat do zásoby, může nás výpadek v distribuci citelně zasáhnout a ohrozit provoz veřejné dopravy v Moravskoslezském kraji. Drtivá většina naftových vozidel je provedení EURO 5 a vyšší," uvedla jednatelka společnosti Pavla Struhalová. V klidu mohou být cestující v ostravské MHD, Dopravní podnik Ostrava má autobusy na CNG pohon.

Tereza Šnoblová, mluvčí Dopravního podniku Ostrava (DPO) říká, že firma má vozový park s nejmodernějšími vozy s ekologičtějším pohonem, tedy CNG a elektro. „Dieselové vozy může DPO využívat pouze jako zálohy, pro ty aktuálně zásoby AdBlue máme,“ říká.

Podle Aleše Ondrůje, mluvčího společnosti Student Agency, která provozuje linkovou autobusovou dopravu RegioJet v České republice a některých zemích střední Evropy, má dopravce dodávky AdBlue dlouhodobě zajištěny. Nemáme v tomto ohledu komplikace,“ poznamenal Ondrůj.

Co když močovina nebude?

Situace nevypadá dobře. Z některých pump už AdBlue zcela zmizel, nebo se na něj stojí fronty a řidiči se předzásobují. Od největšího evropského producenta AdBlue, slovenského podniku Duslo Šaľa, navíc přicházejí zprávy, že nevylučuje, že výrobu zcela zastaví, pokud se ceny plynu nevrátí do normálu, podobně jako další velký výrobce přípravku v Polsku.

Pokud na trhu AdBlue nebude, bude to pro řadu firem obrovský problém.

„Všechny motory kategorie od Euro 5 a výš budeme muset odstavit, protože elektronika motoru nedovolí provoz bez přimíchávání AdBlue. To dopadne na autodopravce, autobusovou dopravu a další služby. Následky této situace na trhu pocítíme všichni. Raketové zdražování energií, paliv, kdy například CNG už je o polovinu dražší, nedostatek AdBlue, to vše se promítne do koncových cen a bude mít velký vliv na cenu veškerých služeb,“ tvrdí Lukáš Bojko, jednatel SMOLO CZ.