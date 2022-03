Plyn už na burze podražil. S dodávkami rudy podniky v MS kraji problémy nemají

„Hluk brzdících, bafajících a rozjíždějících se kamionů trvá od rána až do večera,“ popsali obyvatelé výškového domu na jižním okraji křižovatky. Kde se naučili kvůli provozu neotevírat moc okna – což není v létě za horka příliš komfortní – a zvykli si čistit okna, parapety i záclony a koberce od prachu. Fakt, že stavbu obchvatu zablokovali ekologové, označili za zoufalství…

Mezi kamiony kličkovali prý i věřící

„Kdyby alespoň přestaly jezdit ty náklaďáky,“ nechali se slyšet manželé žijící u jednoho z nejvytíženějších frýdeckomísteckých dopravních uzlů sedm let. A sledující i docela bizarní situace, když se někomu nechtělo do místního podchodu. Pěší, včetně babiček mířících do kostela na severní straně křižovatky, jsou schopni i kličkovat mezi auty. Však už kvůli nim prodlužovali zábradlí.

Mirek z nižšího paneláku v ulici Fr. Čejky v souvislosti s dopravou před okny nadával, že to u dcery v pokojíčku raději ani neotevírá. „Já mám okna naštěstí z druhé strany, ke škole, takže slýchávám štěbetání dětí,“ radovala se Dana z jiného vchodu stejné řadovky. Na prakticky denní bouračky na křižovatce (důvod = nedobrzdění) pak poukázal Dalibor z kuchyňského studia.

Obstrukce kvůli měření hlučnosti?

Nejvyšší správní soud v Brně lidem moc optimismu nepřidal. Zrušil jedno ze stavebních povolení obchvatu Frýdku-Místku a vyhověl stížnosti ekologů. „Nedostatečné odůvodnění Krajské hygienické stanice v Ostravě – konkrétně proč nezapracovala do stanoviska připomínku sdružení Dětí Země ke způsobu měření hlučnosti po zahájení provozu na obchvatu,“ stálo ve verdiktu.

Moravskoslezský kraj obchvat tohoto města nazval „významnou páteřní komunikací řešící především zlepšení životního prostředí“. Miroslava Chlebounová z krajského úřadu tlumočila názor jeho představitelů: „Doufáme, že procesní otázky kolem stavebního povolení nezpůsobí odklad očekávaného zprovoznění stavby. Ředitelství silnic a dálnic ČR se zatím nevyjádřilo.“

Nesmysl, zachraňme zdravý rozum

Z frýdeckomísteckého magistrátu zaznělo, že rozsudek o zrušení stavebního povolení je za současné situace, kdy má letos být hotovo, nesmysl. „Přepjatý formalismus, který způsobuje velký diskomfort, pro nemalé území a spoustu občanů. Zachraňme zdravý rozum a najděme zákonnou cestu k dokončení a spuštění této dlouhá léta očekávané stavby,“ prohlásil primátor Frýdku-Místku Petr Korč.

Stavba byla pozastavena kvůli formální chybě jednoho z „orgánů státní správy“. „Kdyby šlo o ochranu zdraví, přírody či majetku, tak ano, ale toto pochybení nemůže mít vliv na výše zmíněné,“ podotkl náměstek primátora Jakub Míček. Obchvat vznikl ve dvou etapách s celkovou délkou osmi a půl kilometru; napojí se na dálnice D48 z Příbora a Českého Těšína a D56 od Ostravy.