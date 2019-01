Opava - Panelové domy, zabalené do izolace a ozdobené fasádou z pastelových barev, mění vzhled dosud šedivých opavských sídlišť k lepšímu. To však není jediný efekt. Zateplování panelových domů výrazně prodlužuje jejich životnost a úspora za otop není jediným důvodem. Z hlediska energetické výhodnosti se budou od stupně zateplení nově odvíjet i ceny nemovitostí.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Sejkora Jiří

To by mělo investory motivovat k co nejširší a komplexní rekonstrukci. Opravy paneláků stát dotuje z programu Panel, do jehož rozpočtu však vláda letos tvrdě zasáhla. Proti loňsku mu poskytla jen třetinu finančních prostředků. „Schválených 1,5 miliardy korun je skutečně zhruba třetina prostředků, které si zateplování vyžádalo v roce 2007. Proto nezbylo než poskytovat státní podporu v poloviční výši, tedy pouze ve výši 2 procentních bodů namísto dřívějších 4 procentních bodů,“ přiznává ředitel Státního fondu rozvoje bydlení Jan Wagner.

Právě dvouprocentní body jsou jedním z hlavních důvodů, pro které je nyní zateplování menších panelových domů v Opavě do značné míry omezováno. „Pro investory jsou dvě procenta nízkou pobídkou, protože náklady zůstávají vysoké. Navíc nemají ani jistotu, že dotaci skutečně dostanou, protože na ni automaticky právní nárok nemají,“ upozorňuje majitel jedné opavské firmy, která se zateplováním zabývá.

„Zakotvení právního nároku by znamenalo změnu zákona a to v blízké době nelze očekávat. Zakládání dalších mandatorních výdajů veřejných rozpočtů současná situace ve veřejných financích neumožňuje,“ vysvětluje ředitel Wagner. Konstatuje, že dosavadní praxe Státního fondu rozvoje bydlení řeší jednotlivé žádosti o podporu postupně tak, jak byly podány, a ujišťuje, že žádostem, které splnily podmínky stanovené nařízením vlády, bylo až dosud vyhověno.

Pro příští rok chce ministerstvo pro místní rozvoj program posílit o tři miliardy korun. Ministr Jiří Čunek předložil vládě návrh novely, kterým mimo jiné navrhl diferencovat výši státní podporyv závislosti na rozsahu celé rekonstrukce. Když bude přijat, umožní podporu znovu ve výši čtyř procentních bodů a získali by ji investoři na úplnou rekonstrukci.

„Míra podpory v ostatních případech by byla odstupňovaná a tedy nižší. Projednání návrhu novely je však závislé na vyřešení otázky dalších finančních zdrojů pro program Panel,“ sděluje Jan Wagner.

„Čtyři procentní body by situaci pomohly, ale otázkou zůstává, kdo na ně dosáhne. Mohla by to být bytová družstva, která by nechala zateplit vždy několik domů najednou. Těžko by se však týkala Společenství vlastníků, u kterých jde vždy jen o jednotlivé domy,“ konstatuje majitel opavské stavební firmy.