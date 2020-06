Město už tuto sobotu 27. června startuje tradiční akci s názvem Ostrava v barvách noci. Zájemci tak v letošním roce poprvé mohou zavítat na vyhlídkovou terasu až do 23 hodin!

„Jsme rádi, že i v tomto pro všechny složitém roce jsme nakonec v součinnosti s magistrátem mohli tuto tradiční akci zorganizovat. Noční vyhlídky budou probíhat opět vždy poslední sobotu v letních měsících, poprvé tedy už tento týden 27. června," vysvětluje ředitel ostravských infocenter Mgr. Jiří Šimon.

„Věříme, že o vyhlídky bude zájem i z toho důvodu, že ze známých příčin musela být letos zrušena Ostravská muzejní noc, které jsme se každoročně účastnili i my."

Na noční vyhlídky není zapotřebí provádět rezervaci. Vstupenky mohou návštěvníci zakoupit při příchodu v infocentru pod věží v 6. patře Nové radnice.

Podrobnější informace na telefonním čísle +420 602 712 920 nebo na emailové adrese vez@ostravainfo.cz. Akce konané na Vyhlídkové věži Nové radnice sledujte také na www.vyhlidkovavez.cz a na facebooku @VyhlidkovaVezNoveRadnice.

TERMÍNY AKCE Ostrava v barvách noci: 27.6., 25.7., 29.8. - otevřeno vždy do 23:00



VSTUPNÉ:

60 Kč dospělí

40 Kč děti od 7 do 15 let, studenti, senioři, držitelé TP, ZTP a ZTP/P průkazů

20 Kč děti od 4 do 6 let

160 Kč rodinné vstupné (2 dospělí + 3 děti do 15 let)

ZDARMA děti do 3 let včetně, doprovod ZTP/P

Na noční prohlídky Ostrava v barvách noci platí VIP karta 2020.



PROVOZNÍ DOBA:

březen – říjen: 9:00 – 19:00

listopad - únor: 9:00 – 17:00