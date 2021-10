Hotovo by mělo být z velké části ještě v letošním roce.

"Zrychlovací čerpací stanice bude mít půdorys 3 500 X 4 700 milimetrů a sedlové zastřešení. Bude vystrojena dvěma čerpadly s celkovým výkonem čtyři litry za sekundu a umožní dopravní výšku 69 metrů," doplnil mluvčí Síbrt s tím, že obec Větřkovice je zásobována pitnou vodou z Úpravny vody Podhradí, a to přes řídicí zemní vodojem ve Vítkově. Odtud je čerpána do sousedního věžového vodojemu a gravitačně převáděna přes zemní vodojem ve Větřkovicích obyvatelům.

Zrychlovací čerpací stanice bude vybudována dle nového konceptu vodárenských staveb SmVaK Ostrava, který byl vytvořen ve spolupráci se společností KOHL architekti a jehož cílem je co nejpřirozenější zasazení nových nebo rekonstruovaných budov do okolní krajiny. Například fasáda bude opatřena popínavými rostlinami (Zimolez Henryův).

"Zde bude řad napojen na ten stávající, který směřuje do věžového vodojemu z místní úpravny vody. Po zprovoznění této stavby bude odpojen stávající zdroj pitné vody z provozu. Podle plánu bude z vodovodu Větřkovice do vodojemu Jančí ročně dopraveno téměř 9 tisíc metrů krychlových pitné vody," dodal Koníř.

Obyvatelé Jančí a Gručovic na Opavsku se dočkali. Konečně dojde k napojení lokality na vodovodní síť vedlejších Větřkovic, a to prostřednictvím nového vodovodu za 14 milionů korun.

