„Cílem je restrukturalizovat společnost tak, aby životaschopné projekty nadále pokračovaly, zaměstnanost byla pokud možno zachována a věřitelé mohli být v co nejvyšší míře postupně uspokojeni,“ uvedla mluvčí NWT Michaela Vávrová.

NWT má více než 200 zaměstnanců, pro něž se bude snažit nalézt pozice v divizích, které zůstanou zachovány. NWT už požádala o součinnost Úřad práce ve Zlíně při hledání práce pro zaměstnance v energetických projektech, které budou utlumeny.

Před úpadkem dodávala NWT plyn například společnosti Teplo Vrbno, která je výhradním dodavatelem tepla do Vrbna pod Pradědem. Koncem září však jednostranně přestala plyn dodávat. NWT se dostala do problémů, když ceny plynu dosáhly astronomických hodnot. Teplo Vrbno se chystá protiprávní krok NWT řešit soudně. „Došlo k jednostrannému vypovězení smlouvy na dodávky plynu ze strany našeho řádně vysoutěženého dodavatele na rok 2022. Společnost NWT Hulín nám zaslala oznámení o zániku závazku na dodávky plynu. Jak jsme zjistili, udělali to více odběratelům. Tento jejich protiprávní krok budeme řešit soudní cestou, případně s dalšími poškozenými. Podali jsme též podnět na prošetření na ERÚ," informoval už na konci září jednatel vrbenských tepláren Ota Scholz.

Podobný problém s NWT řeší také městské teplárny Teplo Břeclav. Podle mluvčí břeclavských tepláren jim NWT na zálohách a přeplatcích dluží kolem 950 tisíc korun. Na dotaz, zda má také Vrbno podobné problémy při vyúčtování dodávek plynu od NWT, která je nyní v insolvenci, odpověděl jednatel Scholz stručně: "Nezlobte se, ale nyní se k tomuto nebudeme vyjadřovat".

Vrbno mělo pro rok 2022 cenu plynu zafixovanou. “Nedostatek zemního plynu a enormní nárůst jeho ceny na velkoobchodním trhu měly zcela nepředvídatelný charakter,“ brání se společnost NWT s tím, že se všemi velkými zákazníky se dohodla na rozdělení vznikajících ztrát, pouze teplárny ve Vrbně a v Břeclavi neprojevily ochotu ke kompromisu. NWT však mezitím dospěla k úpadku. Novým dodavatelem ve Vrbně je Innogy Energie. Obyvatelům města podraží teplo do konce roku až o 233 procent. Ze 600 korun na GJ na 2000 korun za GJ.