Kabelky v Opavě budou opět pomáhat. Veletrh je letos věnován nemocné Kateřině

Původní krámky a obchůdky s mnohaletou historií dnes nahradily vesměs banky, drogerie nebo lékárny, kterých je v centru Opavy zdaleka nejvíce. Výjimkou ale nejsou ani prázdné výlohy marně čekající na svou další šanci.

„Ostrožná, to byly kdysi davy lidí i mnoho malých prodejen. Roky jsem chodívala do rybárny, do jídelny na gulášovku, do řezníka nebo do lahůdek na rohu Ostrožné a Popské, tam se prodávala zmrzlina, ale třeba i saláty, chlebíčky a podobně. Vedle byla dárková síň, vždycky to tam hezky vonělo jakoby po čokoládě a sladkostech. Do Orientu jsme chodili na zákusky ale i na tancovačky a pak třeba do baru, který se nacházel dole. Dneska už není v centru skoro o co stát. Všecko se to přesunulo do nové Bredy, teda spíše ty obchody asi zanikly a v Bredě jsou teď nové a moderní, ale už to nemá tu duši. Tam už to pro nás staré moc není,“ zavzpomínala seniorka Eva Gebauerová.

Dvaašedesát obchodů v roce 1924

Jak už bylo řečeno, některé obchody zanikly úplně. Zmiňovaná Ostrožná ulice je přitom jednou z nejstarších opavských ulic a například v roce 1924 zde fungovalo dvaašedesát různých obchůdků a bydlelo zde 191 obchodníků a řemeslníků. Proslulý Orient, jehož budova sice stojí na nároží Hrnčířské a Ostrožné dodnes, avšak nyní v něm sídlí banka, zavřel své brány po roce 1990, přičemž vybudován byl v letech 1926 až 1928. Z prodejny lahůdek z rohu Ostrožné a Popské ulice je dnes drogerie, lahůdkářství zmizelo v listopadu 2016. A v oblíbené rybárně se naposledy prodávalo v roce 2011, dnes tady sídlí uzenářství a řeznictví.

Nejde však jen o prodejny, ale i o další instituce. Lví podíl na vylidněnosti centra mělo v roce 2014 pravděpodobně i přestěhování hlavní pošty z Masarykovy ulice do nového obchodního centra Breda. „Když byla pošta v centru, tak si tam lidé rovnou i nakoupili. Prošli se po Ostrožné, Hrnčířské, Horním náměstí. Jenže když už tam teď není a musí se jít dovnitř Bredy, no tak se vše potřebné vyřídí tam a protože je to asi trend mít všechno pod jednou střechou, tak proč chodit ještě do ulic centra. Sice se mi to nelíbí, ale asi s tím nic neuděláme a můžeme jen vzpomínat,“ míní například Andrea Bělášková, také jedna z „pamětnic“ zlaté éry Ostrožné a přilehlého okolí.