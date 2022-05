Nemám asi žádné konkrétní jméno. Obdivuji všechny sportovce, kteří se dostali v nějakém sportu na vrchol a udrželi se tam.

Logo Zaměstnanecké ligy Deníku.Zdroj: Deník2. Jaký sport vás nejvíc bavil, když jsem byl dítě?

Fotbal.

3. Co děláte pro svou kondici?

Snažím se chodit běhat, pokud mi to čas a zdraví dovolí.

4. Na co se jen málokdy zapomenete dívat v televizi?

Na venkovní utkání nejlepšího fotbalového klubu v České republice – Baníku Ostrava.

5. Který sportovec vás v poslední době nejvíc potěšil, překvapil?

Michael Jordan. Obecně vím z dětských let, že to byl jeden z nejlepších sportovců světa, ale až poté, co jsem nedávno viděl dokument právě o něm, uvědomil jsem si, že byl možná nejlepší.

Starosta Bolatic: Velkou radost mi udělaly atletky z našeho regionu

6. S kterým fotbalistou byste si chtěl zahrát a proč?

S hráči Baníku Ostrava a nebo s Gaizkou Mendietou, kterého jsem měl v mládí hodně rád.

7. Jaký jste si dal v životě „vlastňák“?

Tak těch v životě bohužel pár bylo (smích).

8. Komu byste dal červenou kartu a za co?

Někdy mému dospívajícímu synovi za hru, kterou předvádí na fotbalovém hřišti a taky za jeho občasné chování (smích).

Patřili jsme mezi hokejovou a fotbalovou velmoc, říká personální ředitel Ostroje