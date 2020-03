V Moravskoslezském kraji bylo dosud potvrzeno 14 případů nákazy, z toho polovina v okrese Frýdek-Místek, ve kterém se automobilka nachází a množství zaměstnanců bydlí. I proto mají lidé v továrně obavy.

„S vědomím, co se nyní děje, lze jen stěží při práci udržet plnou pozornost a koncentraci,“ uvedl pro ČTK předseda základní odborové organizace KOVO Hyundai Czech Patrik Fupšo.

Firma dělá různá opatření, aby rizikům nákazy předešla, ale podle odborového předáka se dá udělat ještě víc. „Stále jezdíme do práce přeplněnými autobusy, tlačíme se během velké pauzy v kantýnách, sdílíme stejné pracovní nářadí a tak dál," prohlásil.

Zaměstnancům také neprošla žádost o dodání roušek. "Není to reálné a myslím, že by se v tom u linky ani nedalo pracovat. Lidé nás tedy dotlačili k tomu, abychom vedení firmy poslali žádost o přerušení výroby, s tím, že výpadek výroby by případně nahrazovali, až se situace uklidní,“ řekl Fupšo.

Lidé žádají o přerušení výroby i s ohledem situaci v jiných automobilkách. Pozastavenou výrobu má v šesti závodech v Itálii Fiat Chrysler, opatření se týká také jednoho v Polsku a Srbsku. Žádost o čtrnáctidenní karanténu pak vznesly odbory také ve Škoda Auto.

Podle mluvčího automobilky Hyundai Pavla Barvíka bude výroba pokračovat za přijetí dalších zpřísňujících hygienických opatření uvnitř závodu. Tým, který se situací zabývá, zasedá v automobilce Hyundai každý den opakovaně a vývoj situace vyhodnocuje průběžně.

"Omezujeme setkávání zaměstnanců, doporučujeme dodržování odstupů, důraz klademe na dodržování hygienických pravidel a ještě intenzivnější dezinfekci společných prostor a zařízení. Zaměstnanci v kantýnách a strážní jsou vybaveni respirátory, rouškami a rukavicemi," vyjmenoval Barvík pro ČTK.

Automobilka také uzavřela Centrum zdraví, kam zaměstnanci pravidelně docházejí na cvičení a rehabilitace. "Služební cesty zaměstnanců i návštěvy zvenčí do závodu jsou omezeny jen na ty zajišťující bezprostřední provoz. Návštěvníci a dodavatelé našeho závodu jsou před vstupem kontrolováni a je jim měřena teplota termoskenery či teploměry," doplnil mluvčí další opatření.