Jednatel firmy MOS technik Jaroslav Meduna upřesnil, že zařízení je vhodné také k dezinfekci zdravotnických zařízení, dopravních prostředků, kancelářských či výrobních prostor.

„Jedná se o mobilní zařízení s tlakovou nádobou, z níž se pomocí tlaku vzduchu vytlačuje dezinfekční látka do rozstřikovací hlavice, která je v jeho horní části. Jde o hlavici se speciálními tryskami, která se v průmyslu běžně využívá na jiné aplikace – například na zvlhčování prostředí za účelem snižování prašnosti, prevenci statické elektřiny a podobně,“ uvedl Jaroslav Meduna.

Hlavice může mít jednu až čtyři trysky dookola, z nichž každá vytváří velmi jemnou mlhu. „Vzniká takzvaná suchá mlha, což znamená, že kapičky jsou menší, než deset mikrometrů. Tato mlha není smáčivá a nekondenzuje na dezinfikovaných površích. Zařízení se může používat i v místnostech s elektrospotřebiči nebo s oblečením. Mlha není vodivá a hlavně perfektně vyplní celý dezinfikovaný prostor,“ pokračoval Jaroslav Meduna.

Jednatel oderské firmy připouští, že na trhu už se podobné zařízení k plošné dezinfekci objevilo, ale je velmi drahé. „Jiná zařízení na standardní aplikaci dezinfekce často stačí, ale nemají výhody suché mlhy a navíc jsou v současné době těžko dostupná. Proto jsme si řekli, že se do vývoje pustíme“ poznamenal Jaroslav Meduna s tím, že se zaměřili na vývoj technologického zařízení, které by látku rozprašovalo. Prototyp je již hotový a otestovaný.

„V prvé fázi chceme DesintAir nabídnout úřadům a krizovým štábům, kde je v tuto chvíli široká potřeba dezinfekce, dalo by se to využít i ve školách, které se postupně budou otevírat. Spolupracujeme s několika výrobci dezinfekcí, kteří o zařízení projevili zájem. Jde o dezinfekce ověřené v boji proti virům různého typu, včetně současného koronaviru. Zařízení DesintAir jsme navrhli tak, aby bylo uživatelsky co nejjednodušší a co nejlevnější,“ doplnil Jaroslav Meduna a dodal, že chystají varianty s různými velikostmi nádob.

„Snažíme se vybírat z dílů, které jsou na trhu dostupné, protože u podobných přístrojů se většina komponentů vyrábí v Itálii, čemuž jsme se chtěli vyhnout. I díky tomu jsme připraveni zařízení dodávat ve větších počtech i v současné situaci,“ uzavřel Jaroslav Meduna.