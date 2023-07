Mají lidé v hospodách a kavárnách možnost zaplatit kartou? Toto téma se stalo diskutovaným během uplynulých týdnů. Řada provozovatelů či majitelů restauračních zařízení bezhotovostní variantu z nejrůznějších důvodů zrušili a začali brát pouze mince a bankovky.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Mnozí zákazníci tak zůstali při placení nemile překvapeni. Deník proto zjišťoval, jaká je situace ve slezské metropoli. Výsledek? Z námi oslovených opavských restaurací, hospod, kaváren či barů lze kartou zaplatit ve většině případů.

Bez problémů přijímají karty v Opavě například v Café Restaurant Mincovna na náměstí Republiky. „O zrušení plateb kartou jsem neuvažoval. Poplatky nejsou vysoké a v celkovém součtu jsou zanedbatelné. Podstatně více hostů u nás platí kartou než hotovostí. Myslím, že je to nafouklá bublina Neznám nikoho a ani jsem o žádné restauraci nebo hospodě neslyšel, že by zrušila nehotovostní platby. Na druhou stránku je to čistě věc provozovatele, jaké platby přijímá. A pokud se to zákazníkovi nelíbí, ať tam nechodí. Jak jednoduché!“ řekl Radek Žyla z opavské Mincovny.

Obchvat v Opavě. První řidiči se po něm projedou v září. Už teď je kamiónů méně

S kartou nebudou mít zákazníci v Opavě problém třeba ani v Radegastovně, Kozlovně, nebo Ostravarně U Zlatého kříže. „Naši zákazníci mohou platit kartou, ale do budoucna pro tento způsob zavedeme minimální částku. Také jídla na rozvoz lze platit platební i stravenkovou kartou, všichni naši řidiči jsou vybaveni platebním terminálem,“ sdělila Deníku provozní opavské Ostravarny Veronika Juhová s tím, že více lidé platí kartou než hotově. „Poplatky spojené s přijímáním platby kartou jsou pro nás vysoké. Bylo by fajn platbu kartami úplně zrušit, ale je to nereálné,“ dodala.

O zrušení bezhotovostních plateb nikdy neuvažovali třeba ani v Baru Myslivna Opava na Masarykově třídě. „Platba kartou je pro nás samozřejmostí,“ ujistil její provozní. „Každý normální podnikatel ví, že možnost placení kartou je vždy ku prospěchu. Zákazník by měl mít možnost si zvolit mezi placením hotovostí či bezhotovostně,“ dodává s tím, že v jejich baru platí lidé v průměru častěji kartami než klasickými penězi.

Koupání v přírodě. V Opavě se topili dva lidé během dvou dnů, jeden zemřel

Naopak jedněmi z mála zařízení, kde se lidé bez hotovosti neobejdou, jsou například pivnice U Drakav Ochranově ulici, U Antona v Nerudově ulici nebo hospůdka Na Sokolce v Kateřinkách. „U nás v hospůdce se platební karty nepřijímají, a je to jen z důvodu dalších poplatků v bance. A ty nejsou malé. Už toho platíme tolik, že další výdaje nechceme,“ vysvětluje Monika Lexová ze Sokolky.