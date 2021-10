Cesta k zakázce nebyla jednoduchá. „Pro účast ve výběrových řízení na dodávku svařenců jsme museli úspěšně projít náročným zákaznickým auditem. Teprve pak následovalo zadání prvního tzv. kvalifikačního projektu, jehož zvládnutí bylo nezbytným předpokladem pro další poptávky ze strany Siemense jako velmi náročného zákazníka. Věřím, že jsme obstáli a že nám to otevře dveře k dalším zakázkám,“ optimisticky konstatuje generální ředitel opavské strojírenské společnosti Aleš Martínek

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.