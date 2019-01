Opavsko - Hospodářská krize v řadě případů tvrdě zasáhla do osudů firem i zaměstnanců. Některé velké a střední opavské firmy však na kolena nedostala. Například Ivax, Ostroj, Seliko nebo Model i letos plánují investiční akce.

Předseda představenstva Ostroje Vladimír Trochta (uprostřed) minulý týden při otevření nové nástrojárny. Ostroj plánuje letos celkové investice za stovky miliónů korun. | Foto: DENÍK/Lucie Orbanová

IVAX jde v investici do vysokých čísel

Farmaceutická společnost IVAX Pharmaceuticals plánuje investiční náklady v úhrnné výši 1 miliardy 320 milionů korun. Největší část uvedené částky, celkem 1,063 miliardy korun spolyká výstavba nového komplexu na výrobu pevné lékové formy a s ní související projekty. „Jsou to mimo jiné projekty na informační systém, systém kontroly kvality a školicí středisko,“ říká manažerka pro komunikaci Karin Martínková.

Zbylých 257 milionů korun připadne na investice do stávajících provozů. „Půjdou především do oblasti zvyšování kapacity výroby, do projektů v oblastech ekologie a bezpečnosti práce, do systémů kontroly kvality a investice i do výzkumu a vývoje,“ dodává Karin Martínková.

Lanex má rozpracované projekty

Bolatická společnost LANEX letos žádné nové investice nepotřebuje. V minulých dvou letech totiž věnovala celkem 160 milionů korun do nadčasových projektů. „Jen dokončíme rozpracované investice z minulého roku v celkovém finančním objemu 20 milionů korun. Největší z nich jsou výstavba výrobní haly a přechod na informační systém SAP,“ říká generální ředitel Rudolf Gřegořica.

Ostroj investuje do energetiky

Strojírenská společnost Ostroj plánuje letos celkové investice v řádech stovek milionů korun. Do konce března bude definitivně dokončena největší investice loňského roku za 114 milionů korun, kterou je nová hala Nástrojárny. V oblasti stavebních investic letošního roku se firma zaměří na úspory energií a tepla.

„Investice směřujeme do náhrady stávajícího centrálního teplovodního systému vytápění hal a budov za lokální systémy topení na zemní plyn. Také v oblasti energetiky chceme pokračovat v modernizaci technologických zařízení v hlavních trafostanicích a ve výrobě stlačeného vzduchu,“ přibližuje generální ředitel Dalibor Kunčický některé záměry své společnosti.

Oblast strojních investic je zaměřená k modernizaci výrobní základny a hlavně pro nosný výrobní program, kterým je výroba důlních strojů. „Máme hodně plánů, ale skutečné množství realizovaných investic bude závislé na finanční situaci společnosti. Ta je závislá na objemu nově získaných výrobních zakázek,“ dodává ředitel Kunčický.

S investicemi počítá Seliko i Model Obaly

Opavská firma Seliko má na potravinářském trhu stabilizovanou pozici. „Každopádně počítáme s investicemi do technologií, které zlepší životní prostředí a klidné bydlení lidé v okolní bytové zástavbě,“ říká ředitel Richard Vodička.

Opavský závod Model zahájí v březnu rekonstrukci průmyslového objektu bývalých čokoládoven Fiedor na Provaznické ulici v Opavě. Přestaví ho na bytový dům s několika desítkami bytových jednotek Tato investice za zhruba sto milionů korun je nyní ve fázi výběrového řízení na dodavatele stavby.

„Podobné výběrové řízení máme také u projektu vysokoregálového skladu na 20 až 25 tisíc palet a investice ve výši několik set milionů korun bude rozložena do více let,“ říká mluvčí firmy Michael Rataj.

Společnost bude investovat deset milionů korun také do výstavby nové skladové haly Pack Shopu na Nádražním okruhu. K menším investicím patří rekonstrukce kolárny a přilehlé kuřárny za necelé dva miliony korun. Skutečná výše investic však bude podmíněna hospodářskými výsledky společnosti.