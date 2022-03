OBRAZEM: Jarní Kozmické ptačí louky vám vezmou dech. Tady příroda kvete a žije

„Během roku 2021 jsme se potýkali s řadou přímých i nepřímých dopadů pandemie, které se projevovaly ve zvýšených absencích našich zaměstnanců i v bezprecedentním nárůstu cen vstupních materiálů a v neposlední řadě ve výpadcích v objemu zakázek pro automobilový průmysl. Na druhé straně se nám dařilo navyšovat objemy výroby pro zákazníky působící v oblasti výroby stavebních strojů, dopravní techniky, elektromotorů a generátorů, objem výroby jsme navýšili i u povrchových úprav zinkováním a chromováním. Ačkoliv loňský hospodářský výsledek neskončil v kladných číslech, ve srovnání s rokem 2020 je lepší o 68 milionů korun, což považuji za poměrně dobrý výsledek, vezmeme-li v úvahu s jakými překážkami a problémy jsme se během roku 2021 museli potýkat,“ konstatuje generální ředitel společnosti Ostroj Aleš Martínek. Za velký úspěch pracovního úsilí považuje spuštění nového páteřního informačního systému IFS od počátku letošního ledna, který zásadním způsobem přispěje ke zefektivnění firemních procesů a jejich řízení.

Děhylovský potok Štěpán prochází omlazováním, takto bude vypadat

Kapitálově zůstává firma nadále velmi stabilní a část nerozděleného zisku z minulých let investuje do modernizace svých provozů, zvýšení efektivity výrobních procesů a v neposlední řadě také do zajištění částečně energetické soběstačnosti. Jednou z nejvýznamnějších investic, zahájených v roce 2021, je bezesporu nová zinkovací linka divize Galvanovna, jejíž uvedení do provozu je plánováno na červenec letošního roku. Z důvodu rostoucího objemu výroby společnost dál navyšuje počet svých zaměstnanců o zhruba padesát nových kolegů zejména z řad svářečů, zámečníků, obsluhy CNC strojů i pracovníků obslužných činností ve výrobě. Těm firma kromě obvyklých benefitů nabízí i náborový příspěvek ve výši až 40 000 korun.