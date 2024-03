Opavská společnost Ostroj získala zakázku na dodávku 120tunového mobilního bednění do tunelů pražského metra trasy D. Jde o zásadní věc pro vybetonování tunelové skořepiny mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova. Použije se v rámci první etapy výstavby.

Mobilní bednění bude sloužit k betonáži vnější vrstvy, kterou cestující uvidí z oken metra. Klíčovou roli pro tuto zakázku sehrálo podle šéfů Ostroje to, že s výrobou strojů pro práci v podzemí má firma dlouholetou zkušenost. „Během vývoje i výroby jsme schopni přizpůsobovat toto zařízení potřebám,“ dodává generální ředitel Ostroje Aleš Martínek.

Bednění budou z Opavy do Prahy přepravována podle velikosti a typu třemi až osmi kamiony. První kus pro jednokolejný tunel odjede do Prahy v červnu a do konce měsíce bude připravený k provozu.

„V místě určení spustí jeřáb zařízení stavební jámou do tunelu a následně se přepraví na místo montáže. Ta potrvá deset až osmnáct dní,“ řekl ředitel divize důlní a průmyslové technologie Martin Čmiel.

Dodávka zahrnuje mobilní bednění pro dvoukolejné tunely, dva malé bednicí vozy pro jednokolejné tunely a armovací vůz. Montáž a důkladná kontrola proběhnou v opavském závodě. Další části mobilního bednění budou dodávány během příštího roku.

Opavská společnost Ostroj není v takových zakázkách žádným nováčkem. Už v osmdesátých letech se podílela na vývoji a výrobě razicího pološtítu pro výstavbu pražského Strahovského tunelu. V současné době patří k jejím zákazníkům v oblasti podzemního stavebnictví například společnost Skanska. Opavský závod pro ni v těchto dnech vyrábí mobilní bednění na betonáž silničních tunelů v Norsku.