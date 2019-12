Optimální bydlení se službami řeší senioři většinou pozdě

Více než polovina seniorů v Moravskoslezském kraji bydlí ve vlastních domech a bytech a většina z nich považuje takovou formu bydlení za ideální. Ve výhledu 10 a 20 let by se však až čtvrtina ráda přesunula do zařízení poskytujícího seniorům odpovídající služby.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv