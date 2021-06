Irský nízkonákladový dopravce Ryanair bude mezi Letištěm Leoše Janáčka a londýnským letištěm Stansted létat dvakrát týdně, vždy v sobotu a v úterý.

Linka doplní nabídku dovolenkových letů do většiny tradičních letních destinací. O ty je u cestujících s blížícím se létem stále větší a větší zájem. Kromě obnovení letů do Londýna ovšem ostravskému letišti pravidelné přímé spojení se světem chybí, v říjnu by se ale měla vrátit linka do Varšavy.

Vše nicméně závisí na vývoji epidemické situace ve světě a platných protiepidemických opatřeních při cestování. Ty jsou například ve Spojeném království, kam se bude od soboty z Ostravy létat, velmi přísná.

Za jejich zmírnění se postavilo i několik velkých aerolinií, včetně již zmíněného Ryanairu. Po vládě Borise Johnsona žádá, aby vytvořila transparentní model cestovních restrikcí, který by před klíčovými letními měsíci mohl obnovit důvěru v leteckou dopravu. Nyní totiž v podstatě neexistuje destinace, kam by se i naočkovaní Britové mohli vydat na dovolenou, a přitom uniknout povinné desetidenní karanténě při návratu.