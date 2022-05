Ten i letos nabídne bohatý program - dvě hudební scény, workshopy a talk show o víně, Galerii vín, soutěž o vinařské ceny a v neposlední řadě také prohlídku Národního zemědělského muzea a další.

A vymůžete být u toho! Stačí se zapojit do naší soutěže, mít štěstí a vyhrát 2 vstupenky.

SOUTĚŽ DENÍKU O 20 VSTUPENEK

Máte zájem vyhrát 2 vstupenky na letošní ročník festivalu Ostrava žije vínem? Stačí, když do pátku 13. května 2022 do 12 hodin zašlete odpovědět na naši zvídavou soutěžní otázku na e-mail petr.svitak@denik.cz.



Otázka zní: Jaké víno nejvíce chutná vám?



Do předmětu mailu nezapomeňte uvést název festivalu OSTRAVA ŽIJE VÍNEM a připojit své jméno, příjmení a kontakt. My vylosujeme 10 šťastlivců, kteří od nás získají vždy 2 vstupenky.



*Soutěž se řídí obecnými pravidly vydavatelství VLP, a.s. - více zde.

Zástupci vinařství v Ostravě

Pořadatelský tým Navínko již představil 18 vinařství, která se letos sjedou do Ostravy z jižní Moravy, z rakouského Retzu i ze španělského Katalánska.

„Jsme moc rádi, že už potřetí přivítáme v Ostravě vinaře Guifrého z vinařství Solá Raventós, které se specializuje na výrobu šumivého vína cava. Kromě toho budou připravena k ochutnání také vína z oblasti Rioja anebo například z Gruzie.“, upřesňuje Hanka Vrublová.

Ráj nad zemí! Podívejte, jaké úchvatné výhledy nabízí Velký Javorník

Návštěvníky akce může přilákat i skutečnost, že díky rostoucímu zájmu Ostravanů o kvalitní víno, roste i zájem známých vinařství představit svá vína na tomto největším vinařském festivalu na severní Moravě. V letošním roce se chystají přijet proslavená vinařství jako je např. Mikrosvín, Špalek, Fučík, Obelisk, ZD Němčičky, PROQIN a další.

V ceně vstupenky je kromě samotného vstupu na akci také degustační sklenička s logem festivalu – pro mnohé už pátá do sbírky. Díky partnerství s Národním zemědělským muzeem je součástí vstupného také prohlídka muzea a zajímavé tématické workshopy o víně, které se uskuteční v inspirativním prostředí Galerie potravin. Dále pak hosté dostanou při vstupu welcome drink a katalog se všemi nabízenými víny.

„Pro lepší orientaci, co už návštěvníci ochutnali a co si případně odnesou domů, je to oblíbený způsob evidence“, říká Lenka Grygarová.

Zdroj: Navínko s.r.o.

Na hosty festivalu čeká i skvělá gastronomie v podání restaurací Mlýn vodníka Slámy, Food Atelier Davida Valíčka a Pata Negra.

Úplná novinka letošního ročníku je Galerie vín. Každý vinař nominoval své nejlepší víno a hosté si mohou těchto 18 vín nejen ochutnat v malých vzorcích, ale také se během výstavy dozvědět o výrobě těchto vín a samotných vinařích více informací.

V hotelu Centrum začaly vyklízecí práce, pomáhají i Ukrajinci

Celým dnem bude provázet moderátorské duo Monika Dudová a Kuba Ohnutek. Hudební program na podiu odstartuje v odpoledních hodinách skupina Anna Lukášová & Litera a večer je vystřídají Tři vykřičníky. Program v druhé hale bude patřit po celý den Cimbálové muzice Úsměv a také se hosté mohou těšit na ukázky sekání sektu – sabrage – v podání Martina Prokeše.

Zajímavý bude také program ve venkovní části muzea, protože ve stejný den se koná i tradiční akce Ostravská muzejní noc.

Vstupenky je možné koupit v předprodeji do pátku 27.5.2021 v Ostravských informačních centrech a také online na webu www.ostravazijevinem.cz.

Zdroj: Navínko s.r.o.