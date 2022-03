Když nechcete slušné lidi, budou tu Romové, hrozí stavitelé sousedům v Rychvaldu

„V lednu byla cena elektřiny zhruba sedmkrát vyšší, v únoru třiapůlkrát,“ sečetla mluvčí zoologické zahrady Šárka Nováková stávající dva měsíce s dodavatelem poslední instance (DPI). Další dva měsíce, než začne platit nově uzavřená smlouva s ČEZ ESCO, ještě společnosti čekají.

Ještě větší odběr elektřiny potřebuje ke svému chodu Městská nemocnice Ostrava, jejíž průměrná měsíční spotřeba je asi 500 megawatthodin (MWh). Lumiusu měla v tomto a příštím roce platit podle smlouvy 1657 korun bez DPH za MWh. Realita je kritická.

„V lednu jsme v režimu DPI platili za MWh 11 733 korun, v únoru 6286 korun,“ řekla Deníku mluvčí nemocnice Andrea Vojkovská. Jednoduchými počty tak dojdeme k závěru, že zatímco původně měla nemocnice platit přes 828 tisíc korun za elektřinu, po krachu dodavatele to bylo v únoru přes 5,86 milionu korun!

Krušné časy

Příliš radostné vyhlídky však nemocnici – a další – nečekají ani se stabilní smlouvu města prostřednictvím systému sdružených nákupů. Podle smlouvy uzavřené se společností ČEZ ESCO budou městské společnosti platit 6893 korun bez DPH za MWh v tarifu vysokého napětí (za veřejné osvětlení pak 5875 korun za MWh, pozn. red.).

Na modelovém příkladu městské nemocnice to při průměrné spotřebě činí 3,4 milionu korun ročně (z plánovaných 828 tisíc Lumiusu, pozn. red.). Smlouva nezačne platit ihned. „Smluvní období je nastaveno tak, že dodávky by měly být zahájeny od 1. 5. 2022,“ řekla Deníku mluvčí města Gabriela Pokorná.

Podle Daniela Lyčky, předsedy představenstva Ostravských komunikací (OK), klíčového odběratele elektřiny, se totiž společnostem vyplatí zůstat v režimu DPI co nejdéle. Nástup dodavatele ČEZ ESCO „až“ od května tedy vítá. „Cena v režimu DPI se totiž kontinuálně snižuje, například v lednu činila velmi zhruba asi 7800 korun bez DPH za megawatthodinu (MWh), v únoru asi 4500 korun, v březnu je to už pod 3700 korun. Navíc je tato cena nižší než nynější cena na burze,“ vypozoroval Daniel Lyčka, jenž se pro zajímavost díval do aktuálního ceníku ČEZ pro velké odběratele veřejného osvětlení.

„U jednoleté fixace je to 9000 korun, u dvouleté přes 7000 korun a u tříleté těsně pod 7000 korun. Taky jsem si dříve myslel, že cena v režimu DPI bude nejvyšší na trhu, protože je nezasmluvněná a nikdo neměl energii nakoupenou dopředu, ale skutečnost je taková, že stávající ceníkové ceny jsou vyšší než v režimu DPI,“ dodal Lyčka, podle něhož by však bylo chybné považovat tendr města za nevýhodný.

Slevili o polovinu

„Vysoutěžená cena v aukci je skutečně skoro o polovinu nižší, než byla nabídka společností ČEZ bez aukce,“ podotkl i předseda dozorčí rady OK Josef Babka.

„Podstatné je, že jen pro OK, a tedy i rozpočet města, to do konce roku bude navýšení na klíčových pěti položkách asi o 80 milionů korun oproti době, kdy se elektřina odebírala od Lumiusu,“ vypočítal Babka s tím, že ony položky jsou veřejné osvětlení, v menší míře pak samotný areál, kolektory, přestupní uzel na Svinově, který OK spravují, a garáže na Dubině.

Nové období OK vyhlížejí alespoň s úlevou snížené administrativní zátěže, opět bude chodit jedna faktura s přílohami namísto stávajících pěti set faktur měsíčně!

Mluvčí města Gabriela Pokorná potvrdila, že během aukce, která proběhla 10. března, ČEZ ESCO svoji původní cenovou nabídku postupně snížil o 45 procent. „Získaná cena, která vzešla z aukce, je samozřejmě významně vyšší, než jsme platili za elektřinu dříve, v kontextu aktuální situace je však dobrá,“ podotkl primátor Tomáš Macra.

„Preferujeme tímto jistotu dodávek a stabilitu cenových podmínek od jednoho z nejsilnějších dodavatelů na trhu,“ dodal první muž Ostravy s tím, že navýšení nákladů na elektřinu město pokryje z rozpočtové rezervy, kterou doplní o část zdrojů z přebytku hospodaření za loňský rok. Výzvou je také urychlení energeticky náročných projektů ještě v režimu DPI.

Kterých městských společností a obvodů se nová smlouva týká?

Národní divadlo moravskoslezské, Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, Divadlo loutek Ostrava, Městská nemocnice Ostrava, Magistrát města Ostravy, městský obvod Krásné Pole, městský obvod Ostrava – Jih, městský obvod Poruba, Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy (SAREZA), Krematorium Ostrava, Ostravské komunikace, Ostravské městské lesy a zeleň, Vítkovice Aréna, Černá louka, Dům kultury města Ostravy, Akord & Poklad, Technické služby Slezská Ostrava, OZO Ostrava, Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, Domov Sluníčko, Domov Korýtko, Domov Slunečnice Ostrava, Galerie PLATO Ostrava, Středisko volného času Moravská Ostrava, Domov Čujkovova.