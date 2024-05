„Partnerství se společností Rohlík je pro obě strany výhodné. Rohlík může využívat naši jedinečnou a rozšiřující se síť vysoce udržitelných CTParků, které svým strategickým umístěním nahrávají provozování e-commerce projektů. My naproti tomu čerpáme zkušenosti z realizovaných projektů a neustále zlepšujeme naše služby. Dá se říci, že s Rohlíkem společně rosteme a s každým dalším projektem, který uskutečníme, jde náš vztah kupředu,“ dodal Jakub Kodr, jednatel a obchodní ředitel CTP pro Českou republiku.

Od roku 2018 spolupracuje Rohlík na rozvoji logistických a skladovacích kapacit v ČR se společností CTP, jsou to lokality jako CTPark Brno Líšeň, CTPark Ostrava Poruba, CTPark Bucharest North v Rumunsku a CTPark Budapest West v Maďarsku. Tato spolupráce zdůrazňuje dynamický růst CTP v souladu s potřebami klientů.

„Otevření ostravského skladu byl zásadní krok, díky kterému jsme mohli zpřístupnit naši službu výrazně vyššímu počtu zákazníků. Cílem nebylo pouze začít doručovat potraviny více domácnostem, ale zároveň nabídnout benefity jako expresní doručení už za 60 minut a 15minutová okna, na které jsou naši zákazníci zvyklí,” říká ředitel českého Rohlíku Martin Beháň. Díky otevření ostravského skladu byl Rohlík schopen v regionu výrazně zkrátit doručovací dobu z 6 hodin od objednání na 60 minut. V průměru se zákazníci mohou těšit na svůj nákup už za 3 hodiny od vytvoření objednávky. Mnoho domácností si na službu velmi rychle zvyklo a nakupují s Rohlíkem průměrně třikrát až čtyřikrát za měsíc. Samotné doručení však není jediné, co k online prodejci spotřebitele táhne. Rohlík si zakládá za bohatém sortimentu od lokálních výrobců. Svou nabídku však přizpůsobuje regionálně, aby zákazníci mohli dopřát skutečně vše, na co jsou zvyklí. V Ostravě si tedy mohou dopřát své oblíbené dodavatele jako Donuterie Lujza, Pštrosí vršek, Bobr uzeniny, Croissant house a mnoho dalších.

Ačkoliv bylo otevření ostravského skladu obrovským skokem, online prodejce potravin stále rozšiřuje své závozové oblasti, aby svou jedinečnou službu poskytl i dalším potenciálním zákazníkům. Po Ostravě tedy následovalo otevření dalších 640 nových lokalit po celé republice. Na Moravskoslezsku pak přibylo dalších 50 obcí.

Rohlík se však nesoustředí pouze na rozšiřování svých služeb do nových lokalit, ale i zlepšování propozice v těch stávajících. Rozšířil tedy možnost objednání v oblastech na Plzeňsku, Pardubicku, Královéhradecku a Podbořansku. Propozice se zlepšila na Olomoucku, kdy si zákazník může objednat s doručením už za 4 hodiny od objednání. Plzeňsko se pak může těšit rozšířením časových oken a zvýšenou dostupností. Zásadní je také nová možnost objednání nákupu s doručením do 120 minut, které se dočkaly oblasti v okolí pražských skladů. Nyní si takto může objednat například do Českého Brodu, Lysé nad Labem, Kralup nad Vltavou, Nižboru, Psár a dalších téměř 100 nových lokalit.

Sortiment jako jádro značky

Rozšiřování lokalit však není jedinou prioritou, na kterou se online prodejce zaměřuje. Rohlik.cz stále klade důraz na zlepšování své nabídky, aby si zákazníci mohli dopřát skutečně vše na pár kliknutí. Pozornost proto věnuje spolupráci s lokálními výrobci, především u ovoce, zeleniny a dalších čerstvých potravin. Kromě toho Rohlik.cz také rozšířil svou nabídku o produkty známých značek jako jsou drogerie Rossmann či Vilgain od Aktinu. Rohlík však posiluje i své privátní značky, která zákazníkům nabízí skvělý poměr ceny a kvality. Kromě toho také denně srovnává stovky položek se zárukou nejnižší ceny. Až do konce srpna také stále platí zastropování cen u 20 bezlepkových, bezlaktózových a dia produktů, tudíž si je zákazníci se speciálními stravovacími potřebami mohou dopřát za ceny těch běžných.