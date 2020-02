Rozšířená prezentace jedné země je na Dnech NATO unikátem, který nelze nalézt na žádné podobné akci v Evropě. Loni bylo partnerskou zemí Rumunsko, předloni u příležitosti 100 let od založení Československa Spojené státy americké.

Letos se po pěti letech vrací Švédsko, které se tak jako první stalo partnerskou zemí podruhé.

„Letošní Dny NATO v Ostravě budou výjimečné už proto, že se budou konat po dvacáté. Jsme rádi, že Švédsko přijalo naši nabídku stát se Special Partner Nation. Dostane exkluzivní prostor pro ukázku své techniky a schopností, a to v roce, kdy si připomínáme 15 let od zavedení švédských strojů JAS-39 Gripen do výzbroje českého letectva,“ uvedl ministr obrany Lubomír Metnar.

Přestože Švédsko není členem Severoatlantické aliance, s NATO úzce spolupracuje. Právě na prezentaci nečlenských zemí se Dny NATO chtějí do budoucna více zaměřit.

Takto vypadal loňský ročník Dnů NATO v Mošnově: