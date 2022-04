V rámci celé České republiky má negativní záznam o existujícím závazku po splatnosti v Registru fyzických osob Solus 5,07 procenta dospělých občanů. Ještě před rokem to bylo 5,5 procenta občanů. Ke snižování počtu osob v prodlení přispívá dlouhodobě odpovědný přístup členů sdružení Solus při prověření jejich úvěrové historie, pokračující vstřícnost k restrukturalizaci dluhů a odkladům splátek v případě potíží klientů, a také fungující legislativa v oblasti spotřebitelských úvěrů a ochrany spotřebitele.

„I přes pokles počtu osob s dluhem v prodlení evidujeme nárůst tzv. hit-rate, tedy počtu osob v prodlení evidovaných v negativním registru Solus, které přes existující dluh po splatnosti žádají o úvěr či službu s odloženou splatností. Na přelomu roku jsme zaznamenal existenci dluhu po splatnosti v průměru u 15 prověřovaných klientů ze sta,“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení Solus.

Sdružení Solus i proto nabádá spotřebitele k obezřetnosti. Zhoršující se ekonomický výhled i rostoucí sazby u úvěrů na bydlení, kterým nyní končí fixace, mohou negativně ovlivnit rodinné rozpočty. Pokud se dostane spotřebitel do problémů se splácením svých závazků, měl by bez zbytečného odkladu kontaktovat své věřitele a hledat společně s ním cestu, jak situaci co nejlépe zvládnout.

Mezi jednotlivými regiony pak panují propastné rozdíly. Procentuálně je nejméně dlužníků ve Zlínském kraji (3,15 % dospělé populace se) a v Kraji Vysočina (3,22 %), naopak v Ústeckém kraji má záznam o dluhu po splatnosti v negativním registru stále ještě každý desátý dospělý občan (10,16 %). V absolutním počtu dlužníků pochází více než polovina záznamů ze čtyř krajů: Ústeckého, Moravskoslezského, Středočeského a z Prahy.