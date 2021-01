„Je hodně vidět, že lidem kancelářské potřeby chyběly. Hned zrána už tady bylo dost lidí, od deváté hodiny čekali venku frontu. První dny to tak bude, potom se to zklidní,“ uvedl Zdeněk Mikeska, v jehož papírnictví s ohledem na metry čtvereční může být nanejvýš osm zákazníků.

Velmi jasné jsou i požadavky nakupujících. „Jednoznačně nejvíce k nám lidé chodí pro náplně do propisek a dalších psacích potřeb. Ty už jim mnohdy došly. Zájem je také o náplně do diářů nebo kalendáře,“ zmínil majitel, který papírnictví vede od roku 1994.

Mikeska, stejně jako další obchody, měl své papírnictví (po krátkém provozu před svátky) zavřeno od 27. prosince.

Kdyby nás neotevřeli před Vánoci…

„Kdyby nás neotevřeli před Vánoci, kdy jsou největší tržby v roce, byl by to problém. Zásoby financí klesaly, ale vyloženě krize to nebyla. Hlavně už jsme se těšili, až znovu otevřeme,“ říká majitel, který očekává také přislíbené kompenzace od státu.

„Někdy přijdou hned, jindy to trvá měsíce.“