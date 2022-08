Novinka propojuje kvalitní restaurace, kavárny, lokální farmy i obchody s potravinami v celém kraji. Cílem je nalákat turisty i místní lidi na kvalitní gastronomii, do programu se postupně zapojuje stále více podniků.

David Kaňa, Mutant Fast Food

Specializujete se na mexickou a asijskou kuchyni. Mají už lidé v kraji povědomí o jídlech z těchto zemí?

Lidé jsou zvyklí na tyto chutě a v pokrmech se orientují. Občas se ještě setkáme například s dotazem, jestli nějaké jídlo obsahuje ryby, ale jinak hosté vědí, co si u nás dají. Za těch sedm let, co v této oblasti podnikáme, je znát výrazný posun a lidé se o chutě a jídla zajímají. Specializujeme se na velké asijské polévky. Vaříme pho, ramen, polévky ze Singapuru nebo Indonésie. Z mexické kuchyně je pak naší vlajkovou lodí Tacos de Birria, což tady zatím moc známé není.

Jak se snažíte nabídku ještě posunout?

Zaměřujeme se například na modifikace v kuchyni, což obnáší i práci v laboratoři, kdy si vyrábíme vlastní octy, fermenty, očkujeme rýži a ječmen japonskou ušlechtilou plísní. Takže je pořád kam stoupat a co zákazníkům představovat.

Jezdíte s ikonickým žlutým food truckem, kde vás zájemci nejčastěji zastihnou?

Jsme hlavně v Ostravě a někdy otevíráme i v Hlučíně. Teď díky Pojezu se rozjedeme více do regionu.

Jaký byl hlavní důvod, že jste se zapojili do Pojezu?

Je to výborná myšlenka, chceme se díky Pojezu více setkávat s ostatními provozovateli, vyměňovat si zkušenosti a čerpat inspiraci. Zároveň chceme upřednostnit regionální potraviny, více spolupracovat například s místními farmami.

Petr Bajer, Fully Belly

Co nabízíte?

U nás je to složitější, nepreferujeme nějakou konkrétní kuchyni, děláme prostě dobré jídlo. Nebaví nás vařit dokola pořád stejné pokrmy, takže experimentujeme a vymýšlíme stále něco nového.

Tak zkuste zmínit nějakou konkrétní novinku…

Momentálně se zaměřujeme na jižanský styl, trochu Španělsko, trochu karibská kuchyně. Teď jsme vychytali úžasný karibský recept. Jedná se o jehněčí v jamajské marinádě a plníme to pečenou zeleninou, sýrem, bylinami a smažíme formou kroket. Je to veliká delikatesa.

Proč jste součástí Pojezu?

Ani chvilku jsme neváhali, nadchl nás nápad propojit moravskoslezskou gastroscénu. Chybělo tady spojení zdejších food trucků, street foodu v okolí, moc se nám to líbí.

Roste podle vás poptávka po tomhle stravování?

Určitě to jde nahoru, před pěti lety jsem se vrátil z Mnichova, kde jsem zažil jak food trucky mohou výborně fungovat. Úplně mě to nadchlo, i proto jsem si dodávku pořídil a šel do tohoto podnikání. Tady tím lidé byli skoro nepolíbení, ale teď je vidět, že zájem je velký a kvalita těchto služeb roste velmi rychle.

Museli si na vás zákazníci ze začátku zvykat?

Dívali se na nás trochu jako na blázny, co že to z toho barevného autíčka prodáváme, jestli bonbóny nebo cukrovou vatu. Ale lidé si na nás zvykli a je znát, že zákazníci chtějí ochutnávat nové věci a objevovat nové chutě. Jde to dobrým směrem.

Richard Mauler, Cokafe

Proč jste se rozhodl otevřít zrovna kavárny?

Chtěl jsem zkusit něco nového, něco vymyslet, co by přinášelo radost mně i lidem kolem. Dneska máme už pět poboček, zaměřujeme se na výběrovou kávu a obecně se snažíme k jídlu přistupovat šetrně a ekologicky. Moc mě těší, že lidé to tady už dnes dokáží ocenit. Když jsme začínali, bylo nás málo s výběrovou kávou, teď podobných podniků vzniká hodně. Je vidět, že se tato oblast rozvíjí.

Takže zdravou konkurenci vítáte?

Jasně, to je základ, pak se člověk musí více snažit, musí sledovat trendy, vymýšlet nové věci a zlepšovat se.

Co Pojez přináší?

Nejlepší je, že vzniká spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem. Je to zajímavé spojení a jsem rád, že kraj do toho projektu šel. Pak mohou fungovat například gastrofestiovaly, které jsou důležité pro propagaci celého Pojezu.

A co vám Pojez dává?

Zatím hodně práce, ale cílem je, ať se můžeme všichni zlepšovat. Obrovská výhoda celé myšlenky je propojení podniků a sdílení know how, zkušeností v ekonomice a podobně. Můžeme pozvat dobrého kuchaře, pražiče a díky workshopům se rozvíjet všichni dál. Pro veřejnost jsou důležité gastrofestivaly, ale pro nás právě to zázemí a inspirace.

Patrik Bauer, Řeznictví u Bobra

Jaký sortiment nabízíte?

Teď v sezóně se soustředíme hlavně na produkty, které spadají do takzvané streetfoodové scény, tedy například párky na hot dog, pastrami, trhané maso.

Co vás na přípravě baví?

Všechno, perfektní je pak zpětná vazba od lidí. Když vidím, že jim chutná, uvědomuji si, jaké mám štěstí, že mě živí práce, která mě baví.

V čem je pro vás Pojez zajímavý?

Přišlo nám geniální, že po covidové odmlce přišla vzpruha v podobě setkání lidí, kteří mají rádi dobré jídlo. A vnímám to i jako možnost potkat se s kolegy z gastrooblasti, kdy jsme se vlastně zhruba dva roky vůbec neviděli a v důsledku pandemie jsme řešili existenční problémy. Teď mám pocit, že jsme se zase nadechli.

Které praktické zkušenosti si od Pojezu slibujete?

Obrovský potenciál vidím právě v propojení s některými podniky. Oni mohou oslovit nás ohledně dodávání výrobků, zároveň my jim můžeme zastřešit výrobu, takže ta síť pak může krásně fungovat.

Více informací o gastrofestivalech i programu najdete na www.pojez.cz.