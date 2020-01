„Mezi evidovanými bylo 77 393 lidí nad 50 let a na celkové nezaměstnanosti se podíleli 35,9 procenta,“ konstatovala mluvčí Úřadu Kateřina Beránková.

Skeptická ministryně

Počet padesátníků mezi nezaměstnanými sice v současné době klesá pomaleji než u dalších věkových skupin. Na to poukázala i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

„I když máme rekordní zaměstnanost, jsou stále lidé, kteří mají problém najít práci. Jsou to lidé starší padesáti let, maminky po rodičovské, jsou to lidé, kteří byli dlouhodobě nezaměstnaní,“ konstatovala ve vysílání ČT24. „Když o práci přijdou, i když je nedostatek zaměstnanců, je pro ně velmi těžké najít si práci novou,“ dodala skepticky.

Jiří Halbrštát z personální gentury ManpowerGroup se oproti tomu domnívá, že už se firmy naučily s těmito lidmi pracovat a přijímají je do pracovního poměru daleko více než dříve. I on však říká, že Česko v tomto směru stále pokulhává.

„Ve srovnání se zahraničím jsou české firmy relativně pozadu a moc se jim nechce vytvářet individuální podmínky pro lidi, kteří potřebují jiný přístup, než má většina zaměstnanců ve firmě,“ míní.

Individuální přístup

Zaměstnavatelé přitom často nehledí pouze na věk, ale i další věci. „Zajímá nás zkušenost, praxe, aktivní přístup,“ říká Jaroslava Šindelářová z logistické firmy Geis.

Roste ale i vliv toho, jak dalece se lidé nad padesát orientují v kybernetickém světě. Bez počítačů se totiž už často neobejdou ani dělníci.

Lepší, individualizovaný přístup k lidem starším 55 let nyní slibuje alespoň ministerstvo práce a sociálních věcí. V chystané novele zákona o zaměstnanosti totiž plánuje rozdělit nezaměstnané do tří skupin, z nichž dvě budou tvořit ti znevýhodnění. Tam mají patřit i lidé před penzí. Pro jednoho z nich budou moci firmy čerpat příspěvky na místo.

