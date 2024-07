Zaměstnanci Liberty Ostrava, kteří ještě mají zájem o bezúročnou půjčku od Moravskoslezského kraje, by o ni měli požádat co nejdříve. Ve středu 17. července totiž tato možnost skončí.

Moravskoslezský kraj tím stovkám zaměstnanců pomohl překonat náročné období mezi poslední výplatou z Liberty a výplatou náhrady mzdy z Úřadu práce. Ke stejnému datu skončí také bezplatná telefonní linka, na kterou mohli lidé spojení s krachem huti volat o rady.

Během tří týdnů o 25 tisíc korun požádalo přes 600 zaměstnanců Liberty, vyplaceno bylo přes 14 milionů korun.

Největší zájem o krajskou bezúročnou půjčku byl hlavně po vyhlášení nabídky. „V prvních dnech si o půjčku řeklo přes sto zájemců. Nejvíce žádostí - 173 jsme evidovali ve středu 19. června. Pak se jejich počet začal postupně snižovat až na jenom několik nebo žádnou žádost denně. Z toho usuzujeme, že těm nejpotřebnějším jsme už pomohli. Podobné to je i s bezplatnou telefonní linkou. Zpočátku volaly desítky lidí denně, teď skoro nikdo,“ vysvětlil hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica, proč se Moravskoslezský kraj rozhodl obě aktivity příští týden ukončit.

Zopakoval, že kontaktní místo v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na ulici 28. října v Ostravě, kde mohou lidé žádat o bezúročné půjčky a vyzvedávat podepsané smlouvy, bude fungovat během úředních hodin (pondělí a středa od 8 do 17 hodin, úterý a čtvrtek od 8 do 14.30 a v pátek od 8 do 13 hodin) až do středy 17. července. Bezplatná telefonní linka 800 023 800 bude zaměstnancům Liberty do stejného data k dispozici ve všední dny od 8 do 17 hodin.