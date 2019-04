Hodně lidí je přesvědčeno, že při nákupu v takzvaném kamenném obchodě mají možnost zhruba do čtrnácti dnů vrátit zboží bez udání důvodu. „Zákon obchodníkům žádnou takovou povinnost nestanovuje, platí to i v případě nevhodných dárků, které dostali na Vánoce,“ vysvětlila Marcela Reichelová, předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska.

NEPOŠKODIT ZBOŽÍ!

Pokud zboží není vadné, nevyplývá podle ní pro prodejce povinnost zboží přijmout zpět a vrátit peníze či je vyměnit za jiné. „Existují i kamenné obchody, ve kterých zákazníkům vyjdou vstříc a nabízí jim různě dlouhou lhůtu na rozmyšlení na výměnu zboží v případě špatného výběru vánočního dárku. O tom je spotřebitel většinou informován dopředu na dokladu o zaplacení, popřípadě informací v prodejně. Jedná se totiž o službu nad rámec zákona,“ uvedla dále Marcela Reichelová.

Prodávající si pro tyto případy může stanovit vlastní podmínky nebo místo vrácení peněz může nabídnout výměnu za jiné zboží, či vrátit částku v podobě voucheru na další nákup.

V Tescu podle mluvčího Václava Koukolíčka zákazníci každoročně využívají možnosti vrácení či výměny nevhodně zvolených dárků.

„Některé obchody si samy určují, že dárek musíte vrátit do dvou týdnů či do měsíce od koupě, v Tescu to tak ale není. Reklamace probíhají standardně, tedy jako kdykoli jindy. Doba reklamace činí dva roky,“ upřesnil Václav Koukolíček.

POZOR NA ÚČTENKU

Jak dodal, podmínkou je, že dárek nesmí být použit a musíte doložit účtenku. „Zboží musí zůstat nenošené, nepoškozené a v původním obalu. Pokud má zboží visačku, tak ji nepřestřihávejte. Spolu s nákupním dokladem nezapomeňte uschovat i záruční list. Tyto podmínky jsou platné jak pro vrácení, tak pro reklamaci zboží. Při jejich dodržení mohou zákazníci zboží vrátit či vyměnit v kterémkoli obchodě Tesco po celé ČR. Výjimku tvoří úhrada nákupu Tesco poukázkou, dárkovými nebo sociálními poukázkami stravovacích společností. V těchto případech nelze záruku vrácení peněz uplatnit,“ upozornil mluvčí společnosti Tesco ČR.

Prodavačka v obchodu s módním zbožím v centru Ostravy odpověděla, že pokud zboží není poškozené a nošené, vymění je. „Peníze ale nevracíme. Nejčastěji se mění oblečení na pány,“ poznamenala prodavačka.