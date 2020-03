Jednotlivé obchodní řetězce mezi své zaměstnance v posledních hodinách a dnech distribuovaly zásoby roušek.

„Spoustu roušek do obchodů nosí samí zákazníci, chci jim za to velmi poděkovat!“ vyzdvihl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza solidární krok lidí, kteří se „svým“ prodavačkám odměnili za jejich dlouholeté služby. Každý z obchodů podle něj dělá, co může, a zásoby roušek se podařilo sehnat řadě z nich.

„Penny vybavuje všechny své zaměstnance rouškami. I přes nedostatek ochranných pomůcek v České republice se nám podařilo zajistit dodávku dostatečného počtu roušek, které jsme distribuovali zaměstnancům všech více než 385 prodejen i všech logistických center,“ řekl Deníku mluvčí Penny Marketu Tomáš Kubík.

„Během včerejška jsme distribuovali roušky svým zaměstnancům do všech prodejen,“ potvrdila i mluvčí Lidlu Zuzana Holá. Obdobná opatření nyní podnikají i další řetězce.

„Tam, kde roušky ještě chybí, prodavači nosí buďto doma ušité roušky nebo aspoň šátky a šály. Jsme v neustálém kontaktu s ministrem vnitra Hamáčkem a připravujeme systém pro distribuci roušek, až do země dorazí,“ nastínil Tomáš Prouza.