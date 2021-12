Zákazníci se mohou spolehnout na kvalitu služeb i osobní přístup

Profesionalita a rozsah služeb ale není to jediné, co klienty do salonu Twins přivádí. „Máme rády kreativitu i své zákaznice, s nimiž nás obvykle spojuje dobře navázaný vztah, v tom jsme dost netypický salon. Své klientky chceme dobře poznat, a při volbě účesů dbáme na jejich autentičnost a osobnost. Účes volíme podle typu osobnosti, v jakém prostředí se pohybujete, jak často si vlasy upravujete a podobně. Rozhodně nejdeme cestou: je to moderní, nosí se to, tak to uděláme, a tečka. Naopak se ztotožňujeme s trendem, který vlastně říká: jaké vlasy máte, takové je podpořte.“

Profesionální přípravky podpoří přirozenost vlasů a zlepší jejich kvalitu

Zkušený kadeřník dokáže také poradit jaké přípravky zvolit pro domácí péči o vlasy. „To že si klienti nechají poradit, jim ušetří mnoho zklamání i peněz. Lidé často nakoupí mnoho produktů a pak mají doma třeba pět lahviček, z nichž ani jedna nefunguje,“ vysvětluje Martina Matýsková. „Každý vlas je jiný a potřebuje i jinou péči. Naší hlavní prioritou je, aby vlasy byly zdravé, a to mohou být jen tehdy, pokud je zdravá pokožka. Proto vždy vyhodnocujeme vhodnost použitých přípravků, i to zda zákrok vlasy zbytečně nepoškodí.“

K18 je hvězdou v péči o vlasy

Tým salonu Twins pracuje s kvalitními profesionálními přípravky. Mezi produkty vlasové kosmetiky, vyniká svou univerzálností a kvalitou bezoplachová maska na vlasy K 18, s níž mají v salonu výborné zkušenosti. Zákaznice si mohou produkt koupit i pro domácí použití. „K18 – ka krásně zacelí, vyhydratuje a vyhladí vlas. Aktuálně je to jediný produkt na trhu, který to dokáže tak výrazným způsobem. Použily jsme ji i při úpravě vlasů dam z Proměny. Dobře zvolené přípravky jako jsou šampon, maska K18, a podobně, pak mohou zlepšit kvalitu vlasů velmi výrazně, až o 50 %.“ vysvětluje kadeřnice.



Zdroj: Salon Twins

Pravidelná péče o pleť nemusí být dřina

Za výraznou změnou vizáže jsou nejen nové účesy ale i líčení, které si vzala na starost Lucie Beyer „Dámám u nás bylo dopřáno nejen líčení, které dotváří proměnu, ale i kratší procedura kosmetické péče na lehátku, a diagnostika včetně doporučení.“ říká Lucie, která se profesionální péči o pleť a vizážistice věnuje přes dvacet let. Zkrácenou proceduru, jejíž součástí je odlíčení, očištění, peeling pleti a aplikace výživy, kterou účastnice proměny absolvovaly, si může v salonu Twins dohodnout každá zákaznice. „Díky konzultaci měly dámy možnost lépe poznat svou pleť. Všechny uvítaly rady a tipy, jak se o pleť starat.“ Podle Lucie Beyer není potřeba pro domácí péči používat množství produktů. „Do určitého věku stačí pro domácí péči v podstatě jen tři produkty. Čistící produkt, kvalitní sérum a vhodný krém, u profesionálních značek jeden pro denní i noční použití, zvolené dle typu pleti. Ty je však potřeba používat pravidelně, ráno a večer.“ Lucie klientkám doporučuje převážně kosmetické přípravky z osvědčené řady Alcina, které je možné v salonu koupit.

Líčení jako třešnička na dortu

Závěrečné líčení je pak pro zkušenou vizážistku intiutivní záležitostí. „Na základě zkušeností jsem se snažila zvolit takové líčení, které je možné použít v běžné dny, a které dámy po nějakém čase a tréninku zvládnou i samy v domácím prostředí.“

A jak proměna vizáže dopadla?

Hanka

Hanku, která dala Martině Matýskové pro proměnu velký prostor, rozzářil nový střih a růžový přeliv. „Hanka má dlouhé, vlnité, melírované a vysušené vlasy. Zjistila jsem, že péči o vlasy nemůže věnovat moc prostoru, a proto jsem zvolila takový střih, aby si vlasy sama dokázala upravit efektivně a co nejjednodušším způsobem. U vlnitých vlasů je velmi důležitá hydratace, která vlasům schází, proto jsem při úpravě použila, a Hance doporučila k dalšímu používání, masku K18, a pro denní použití pak emulzi na vlnité vlasy Alcina, která vmačkáním vlasy vypěstí, a také krásně podpoří strukturu vln.“ HankaZdroj: Salon Twins



Zuzka

Úpravy Zuzčina účesu se chopila vlasová stylistka Petra Holleschová. Petra se mimo klasické kadeřnické služby specializuje na svatební líčení a účesy. „Zuzka, která má jemné, dlouhé, rovné melírované vlasy, si nepřála příliš výraznou změnu. Menší změnu jsme ale přece jen udělaly. Tónovala jsem vlasy nejen světlým, ale i hnědým melírem, který více zdůrazní přirozenost vlasů.“ vysvětluje Petra Holleschová. „ Melírovaný vlas je také narušený a je potřeba mu dodat výživu a velkou péči, proto je zde také vhodné použití K18ky, ale v případě jemných vlasů, jako má Zuzka, je třeba použít menší množství. Jemné vlasy potřebují také lehké šampony, je u nich potřeba dávat pozor, aby se vlasy příliš nezatížily a nebyly splihlé.“ ZuzkaZdroj: Salon Twins



Petra

Za změnou účesu Petry stojí druhá z provozovatelek salonu Twins, Pavlína Sedláková. Stejně jako Zuzka má i Petra vlasy jemné, proto je potřeba jim dodat objem. „Střih jsem volila tak, aby vlasy byly nadýchané a paní Petra měla co nejméně práce s úpravou účesu. Délku jsme nezkracovaly, jen významně vlasy prostříhaly. Výrazná změna je ve zkrácení ofiny, která její obličej rozzářila a dodala celkovému účesu šmrnc. Důležitá je u jemných vlasů péče a používání kvalitních produktů.“ PetraZdroj: Salon Twins



Obecná doporučení vlasové stylistky Martiny Matýskové:



• Kvalitní šampon je základ. Ne z drogerie, ale profesionální,

od kadeřníka. Ideálně bez silikonu a s obsahem výživy.

• Po šamponu další péče. Ideální je použití bezoplachové masky K18,

nebo alespoň kvalitního kondicionéru. Ten totiž neslouží jen

k rozčesávání, ale uzavře vlasové šupiny, čímž je vlas chráněn.

• Hydratace. Zejména v zimním období trpí všechny typy vlasů přechody

z chladu do tepla, hydratace je proto velmi důležitá.

• Sušení. Vlasy jen vymačkávat, nikdy je netřít ručníkem. Mokrý vlas je

velice křehký, tření výrazně narušuje jeho strukturu.

• Ochrana před horkem. V případě, že k úpravě vlasů používáte žehličku,

nebo horký vzduch, které vlasy výrazně poškozují, je nezbytné použití

termosprejů.

