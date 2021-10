Dodávka nových tramvají pro Ostravu se zdržela kvůli covidu. Všech čtyřicet tramvají, objedná-li DPO i zbylých pět, stálo 1,9 miliardy korun. Velkou část nákladů pokryje dotace. Do tramvaje se vejde až 200 cestujících, z toho 60 míst je k sezení.

Po stadlerech jde znovu o nejmodernější tramvaj, která bude v Ostravě jezdit, je bezpečnější, tišší, sedačky jsou dostupné bez schůdků, má unikátní odlévaný podvozek, který by neměl nikdy zrezivět a spoustu dalších vychytávek.

První z dvoučlánkových krasavců brzy po Ostravě začne najíždět potřebných 20 tisíc kilometrů, aby do něj pro dalších 20 tisíc kilometrů testovacích jízd mohli nastoupit lidé.

/FOTOGALERIE/ Do Ostravy ve středu pozdě večer dorazila první z pětatřiceti tramvají nové generace Škoda ForCity Smart 39T vyrobených na míru městu s třemi vykřičníky. Dalších pět jich přitom má dopravní podnik u výrobce zarezervovaných.

