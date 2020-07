Jako dobrou příležitost pro koupi bytu vnímá mnoho osob i ze slezské metropole současnou dobu. Podle Jany Palové z realitní kanceláře AVAPO k tomu přispívá také skutečnost, že se uvolňují podmínky pro hypotéky a ve hře je i rušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitosti. „To je pro kupující velice atraktivní. Při koupi bytu za jeden milion korun ušetří čtyřicet tisíc. Investování do nemovitosti se tedy vyplatí,“ říká.

Co se cen týká, žádný propad se prý neočekává. Postupně by se ale nájmy měly zdražovat. „Poptávka je stále větší než nabídka. Což potvrzuje i to, že velký projekt Nový byty Provaznická, kde bylo ke koupi čtyřiaosmdesát bytů jsme z větší části prodali za tři měsíce. Klienti se obecně více kloní ke koupi, ale lze sledovat i pomalu narůstající trend nájemního bydlení,“ upřesňuje Jana Palová a závěrem ještě přibližuje, jak velké byty podle ní v Opavě hrají prim: „Zájem je obrovský, ať se jedná o jakoukoli velikost. Dle mého názoru to mají složité rodiny, které chtějí větší bydlení, například 4+1 nebo 5+1. Těchto bytů je v Opavě jako šafránu.“

Přímý dopad pandemie na vývoj poptávky po bytech v Opavě je velice zanedbatelný. To si myslí regionální ředitel realitní kanceláře Sting Jan Kunz.

„V prvních měsících opatření jsme zaznamenali snížení zájmu, nicméně byla to spíše reakce na nově vzniklou situaci, se kterou jsme neměli zkušenosti. Od května je už zájem o bydlení na svém běžném stavu jako před začátkem pandemie. V tomto období spousta klientů očekávala pokles cen bytů a zvětšení nabídky, k čemuž zatím nedochází. A to je jasným důkazem, že ceny bytů více než pandemie, omezení dostupnosti hypoték, reagují na základní princip nabídky a poptávky,“ říká s tím, že aktuálně je volných bytů pořád málo. On sám čeká, že ceny budou spíše stagnovat, kdo si tedy chce počkat, aby výrazně ušetřil, asi se toho nedočká. „Zásadním spouštěčem pohybu cen dolů by bylo nasycení trhu novými nabídkami bytů na prodej,“ dodává Jan Kunz.

Také jednatel společnosti 1. opavská realitka Ondřej Veselý potvrzuje nárůst zájmu o byty, rodinné domy i pozemky. „Nemovitosti kolikrát prodáme, aniž je stihneme dát do inzerce. Lidé mají strach z dalšího nárůstu inflace a investice do nemovitosti je proti ní nejlepší zajištění. Oproti tomu poptávka po komerčních nemovitostech ještě více propadla a nejvíce postižené odvětví je hotelnictví a restaurační provozy. Tyto tendence jsou stejné u prodejů i nájmů, v současné době ceny stále rostou a jejich pokles neočekáváme, snad dojde alespoň k pozastavení růstu,“ míní Ondřej Veselý.