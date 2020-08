Studenti do 26 let a senioři nad 65 let zaplatí za jízdenku cenu od 247 Kč.

Za stejné ceny jsou k dispozici jízdenky taky z Ostravy do Györu nebo do populárního termálního města Mosonmagyaróvár, kde mají zároveň cestující RegioJet výraznou slevu na vstupné do tamních termálních lázní Flexum.

Celodenní vstupenka do termálních lázní stojí 99 Kč a možnost si ji koupit jako doplňkovou službu má každý, kdo si kupuje jízdenku s cílovou destinací Mosonmagyaróvár.

RegioJet jezdí do/z Budapešti jezdit 2x denně v každém směru. „Přicházíme na další trasu, abychom výrazně zlevnili cestování vlakem a nabídli nejširší rozsah služeb“, říká Ivana Kašická, ředitelka vlakové a autobusové dopravy RegioJet a dodává: „Jdeme rozhýbat nabídku železničního spojení tam, kde cestující dříve platili stávajícím dopravcům nesmyslně drahé jízdné.

"Nejjednodušeji se dá vlakem RegioJet dostat z Ostravy do Budapešti a zpět 2x denně v každém směru – nejprve z Ostravy-Svinova rychlíkem RegioJet do Brna-hlavní nádraží, kde je pohodlný garantovaný přestup na vlak RegioJet ve směru Budapešť, Györ, Mosonmagyarovar, ale také například Vídeň," dodává mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj s tím, že výlet do lázní v Mosonmagyarovaru nebo návštěva Györu či Vídně mohou být velmi příjemným jednodenním výletem s cestou ráno tam a návratem večer zpátky.

Jízdenku je možné si na celou trasu koupit buď přes internetové stránky www.regiojet.cz nebo v pokladnách RegioJet na nádražích v Ostravě-Svinově, Ostrava-hlavní nádraží, ale také v Bohumíně, Studénce či v Suchdolu nad Odrou a v dalších místech Moravskoslezského kraje.

"Kromě výrazně levnějšího jízdného nabízí RegioJet jako jediný dopravce pro turisty z České republiky možnost zakoupení vstupu do věhlasných termálních lázní Flexum v maďarském městě Mosonmagyaróvár. Cestující, kteří si koupí jízdenku do tohoto města si mohou jako doplňkovou službu přikoupit za 99 Kč (4 EUR) celodenní vstup do termálních koupališť s jedním z nejvíce léčivých pramenů v Evropě," dodává Aleš Ondrůj.

Výlet do lázní se dá tedy vlakem RegioJet z Ostravy, Bohumína, Studénky a dalších měst absolvovat jako jednodenní, a to s příjezdem ráno v 10:30 hodin a odjezdem v podvečer v 17:25 zpět.